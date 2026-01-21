拒簽「切割郭信良」協議掀爭議 陳亭妃掛保證：正副議長絕對是民進黨

民進黨徵召立委陳亭妃，投入年底台南市長選戰。（圖／黃耀徵攝）

民進黨台南市長候選人陳亭妃今（21）日獲黨正式徵召，並由主席賴清德親自掛上競選彩帶，宣示投入台南市長選戰。針對日前拜會台南市議會民進黨黨團時，未簽署要求與前議長郭信良「切割」的三點協議，引發黨內外質疑，陳亭妃回應指出，政治合作應建立在互信基礎上，而非以簽署文件作為前提，並進一步承諾，未來市議會正、副議長「絕對會是民進黨籍」。

2014年台南市議會議長選舉，民進黨雖席次過半卻意外敗給國民黨籍李全教，事後檢調認定其涉行賄並遭判刑，綠營隨即展開檢討。當時負責督導、監票的陳亭妃，以及同屬綠營的副議長郭信良，因動員與分票問題成為部分黨內質疑對象；陳亭妃則強調一切依黨中央指示行事，否認有失職情形。2018年郭信良退黨參選議長並在藍營支持下當選，使原本擁有最多席次優勢的民進黨再度潰敗。時間快轉至此次民進黨台南市長初選，立委林俊憲重提此事，質疑當年「跑票」爭議未解，也讓有關陳亭妃與郭信良的關係討論浮上檯面。

選後積極奔走台南市議會拜會民進黨黨團的陳亭妃，未選擇簽署「3點協議」引發外界質疑。對此，她表示，當天拜會黨團的出發點，是希望在互信基礎上凝聚共識，而非以簽署文件作為前提。她指出，「清廉、勤政、愛鄉土」向來是民進黨的基本價值，這一點沒有討論或質疑的空間。

陳亭妃表示，當天是在毫無預期的情況下，被臨時遞交連署書，這樣的狀況對於提名人而言相當罕見。她質疑，所謂要求「切割」特定人士，究竟該如何定義，「個體與個體之間要怎麼切割？」若未來有人再以相同標準詢問是否必須與其他人切割，自己又該如何回應，認為這樣的要求並不合理。

她也提到，協議內容中的第二點，規範不得協助其他黨派助選，但實際上當天現場就有無黨籍及其他黨派人士出席，若簽署協議，是否代表未來不能與這些人同台，界線並不清楚。陳亭妃直言，外界往往只擷取部分條文放大解讀，卻忽略整體脈絡。

陳亭妃承諾，未來議會正、副議長人選絕對是「民進黨籍」，並強調自己過去已多次表態，未來的市政與政治立場，都是以民進黨為核心，這一點不需要透過簽署文件來證明。她也表示，對於黨團的期待與需求，只要在合理範圍內，自己都願意全力配合，但若必須以簽名作為互信的前提，「那反而代表彼此的信任程度出了問題」。

