拒簽「切割郭信良」協議破冰失敗 陳亭妃：台南立委補選不會有他



民進黨台南市長初選勝出者陳亭妃，昨日前往拜會台南市議長邱莉莉，希望為初選期間的紛爭「破冰」，不過因未簽署議員提出的「切割郭信良」三點協議，雙方最後不歡而散。

陳亭妃今（21日）接受主持人黃光芹專訪時表示，如果要用「清廉、勤政、愛鄉土」作為標準來切割，「那民進黨內很多人是不是也要一起切割？」她也回應外界傳出，若未來當選市長，郭信良可能投入立委補選一事，強調郭信良從未參與這場選舉，且並不適合擔任立委，「台南立委補選絕對不會有郭信良這個選項」。

陳亭妃在《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》中指出，身為市長不可能偏袒任何一位議長候選人，「市長是公共財」，她的目標是希望所有民進黨議員都能當選，讓台南在2026年大勝，並在2028年為總統賴清德打下更穩固的基礎。她也強調，這次選舉郭信良完全沒有參與，外界想得太多。未來正副議長一定會由民進黨籍人選出任，這一點她並不避諱，但相關機制應該經過討論，而不是突然拿出一份簽署書要求她當場簽署，「而且事前完全不知道有這份文件」。

陳亭妃說，昨天拜會結束後，很多媒體希望訪問，但她只回應兩個字：「尊重」。她認為在這個時間點，各方需要有情緒宣洩的空間，無論如何大家仍在同一條船上。至於未來是否支持特定的正副議長人選，她表示，目前連議員初選都還沒開始，一切都還需要後續共同討論，重申「一切尊重」。

針對媒體人吳子嘉爆料，若她未來當選市長，留下的立委缺額可能由國安會副秘書長林飛帆對上郭信良，甚至郭信良勝出的可能性較高，陳亭妃則說，消息傳出後她已親自致電吳子嘉，表示「應該不會有這個問題」，因為每個人都有適合自己的位置。她直言，郭信良雖然基層實力深厚，但並不適合擔任立委，「立委真的很辛苦，要每天清晨4點起床，趕6點03分的高鐵」，不需要讓他承擔這樣的生活型態。

陳亭妃也再次強調，目前連議員初選都尚未開始，外界就談到立委補選實在「跳太快、太誇張」。至於林飛帆是否會參選，她表示並不清楚訊息來源，但可以確定的是，「台南立委絕對不會有郭信良這個選項」。

