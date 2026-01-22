拒簽「切割郭信良」3點協議 王世堅挺陳亭妃：別糾結小節傷團結

民進黨立委王世堅與陳亭妃同為國會同事、交情深厚，陳初選勝出後第一時間致電致謝。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨台南市長候選人陳亭妃於初選勝出後，拜會台南市議會民進黨黨團時，被要求簽署與前議長郭信良「切割」的三點協議，但陳亭妃表態拒絕。對此，民進黨立委王世堅今（22）日公開力挺陳亭妃，直言「怎麼可以限制他人交友的權利」，並呼籲黨內同志應以理念與團結為重，不要因小節傷了彼此感情。

2014年台南市議會議長選舉民進黨意外失利後，黨內曾出現跑票與動員爭議，陳亭妃與時任副議長郭信良的互動關係也成為部分人士質疑焦點，相關議題多年來屢被提起。此次民進黨台南市長初選期間，立委林俊憲再度點名此事，使陳、郭關係再次浮上檯面。選後陳亭妃拜會台南市議會民進黨團時，被黨團議員要求簽署「3點協議」，包括明確切割郭信良、不得輔選非綠營候選人，以及支持黨團正副議長人選，但陳亭妃最終未簽署，引發討論。

初選期間，多次南下為陳亭妃輔選的王世堅表示，陳亭妃未簽署該協議「是對的」，並質疑協議第一點的合理性，直言「怎麼可以限制別人交朋友的權利」。他認為，若反過來陳亭妃也要求相關議員連署或切結，顯然不是處理問題的方式。

王世堅指出，民進黨從政同志應將理念與感情放在第一位，不該糾結於小枝小節。他也形容，陳亭妃是重感情、有血性的政治人物，發起連署的議員或許並無惡意，可能只是情緒宣洩，「過了就算了」。他進一步強調，民進黨主席賴清德已多次提醒，面對2026年大選，黨內必須團結一致，而團結的前提就是避免不必要的小動作，例如要求連署或切結，否則只會傷害彼此感情，對黨內團結並無助益。

