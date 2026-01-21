拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：人要怎麼切割

台南市 / 綜合報導

民進黨立委陳亭妃今（21）日正式獲黨中央提名選台南市長，但她昨日拜會綠營台南市議會黨團，面對議員們提出包括「與郭信良明確切割」的三點協議，並未簽署，對此，陳亭妃有最新回應。

陳亭妃強調，議員有需求絕對都答應，但不用簽這個，互信程度就不夠了。不過，陳亭妃的初選對手、立委林俊憲也坦言，這是台南市所面對的一個隱憂，也是一個危機，「大家不能裝作這個裂痕沒有看見」，若未來陳亭妃向賴清德總統請益，賴總統一定叫她趕快簽字。

陳亭妃說：「人要怎麼切割個體個體怎麼切割，下一個人反問我要切割我要怎麼回答，154005第二條說不能幫其他黨派助選但昨天現場就有無黨，很多場合我說了黨團未來正副議長一定是民進黨籍的。」

