拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了

民進黨2026台南市長參選人陳亭妃在提名記者會後，針對拒簽23名黨籍議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」做出回應。她表示，若一份連署書所有議員都連署了，只等待她簽署，相信這個狀況在很多候選人身上從來沒發生過，並強調議員有什麼需求跟她說絕對都答應，但不用簽下這三個字，這樣好像互信程度就不夠了。

民進黨台南市長提名人陳亭妃。（圖／中天新聞）

由台南市議長邱莉莉與23名民進黨籍議員提出的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」包括三點內容：第一，秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正副議長人選。

陳亭妃在民進黨提名記者會後受訪指出，可能大家都不了解當天整個狀態，「清廉、勤政、愛鄉土」絕對沒有任何可以打折扣的空間，絕對一定要這麼做，但因為當天整個接觸過程，她去是非常好意，結果到了現場突然遞出連署書，相信幾位提名人應該也沒碰過這個狀況。

針對昨日拒簽切割郭信良連署書陳亭妃今日做出回應。（圖／中天新聞）

針對協議中要求切割郭信良，陳亭妃反問，所謂的要切割任何一個人，「人要怎麼切割？」個體要怎麼切割？她說，如果用「清廉、勤政、愛鄉土」的標準，下一個人反問她是不是要跟誰也切割，請問她要怎麼回答？陳亭妃認為，在互信的狀態中，就是要大家大步向前。

陳亭妃也對協議第二點提出質疑，表示協議中提到不能幫其他黨派助選，但當天在現場就有無黨籍跟其他黨派的人在場，如果簽了協議，「是不是我不能幫他們再站台？」她強調，媒體只會取自己想要的區塊，但她也明確表示，未來台南市議會黨團的正副議長絕對是民進黨籍的，這都在很多訪問時已經對外說清楚。

民進黨中執會今日正式通過高雄市、台南市和嘉義縣3縣市長提名人選。（圖／中天新聞）

媒體追問此次民進黨台南市議會黨團希望承諾切割郭信良不是只有司法問題，還包括多次選舉恩怨，林俊憲也說「裂痕不能裝作沒看見」、「你會因為一人不惜與自家人決裂？」此外，陳亭妃上午接受專訪時還提到，「若基於涉及官司，是否也要和民進黨內很多人切割？」是否擔心會被認為為了郭信良反踩自己同志一腳？陳亭妃回應，她會了解黨內這些人的想法，議員有什麼需要有什麼需求跟她說，她絕對全都答應，但應該不用簽下這三個字。

