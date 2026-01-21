拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽了好像互信程度就不夠

陳亭妃坦言自己沒有簽3點協議，但連署簽了「好像互信程度就不夠」。（圖／林煒凱攝）

民進黨台南市長初選「憲妃大戰」落幕，確定由立委陳亭妃出線。不過陳亭妃昨天前往台南市議會拜會民進黨團時，被要求簽署3點協議，遭陳拒絕。對此，陳亭妃今天（21日）解釋，協議包含不能幫其他黨派助選，但昨天有黨無黨籍跟其他黨派在場，若簽了就不能幫他們站台？並強調若議員有需求都可以跟他說，她絕對全部答應，但連署簽了「好像互信程度就不夠」。

從民進黨台南市長初選脫穎而出的立委陳亭妃，近日積極整合地方聲音，昨天特地拜會台南市議長邱莉莉，希望能與初選時「挺憲」議員破冰，未料民進黨台南市議會黨團卻要求陳簽署「2026民進黨勝選共同聲明」，其中3點協議包含，明確切割郭信良、不得輔選國民黨籍或其他黨籍及曾批判攻擊民進黨的無黨籍候選人，以及大選後尊重黨團自主，支持黨團推出的正副議長候選人。

民進黨今天下午舉行嘉義、台南、高雄縣市長提名記者會，會後各參選人接受媒體訪問。關於3點協議爭議，陳亭妃親上火線說明，其實大家不了解昨天簽署過程當中的狀態，基本上「清廉、勤政、愛鄉土」沒有任何折扣空間；接著陳尷尬表示，她昨天去的時候非常好意，現場突然遞出連署書，相信幾位縣市長提名人應該也沒碰過這個狀況。

陳亭妃也問，要切割任何人，但人要怎麼切割？一個個體跟個體之間要怎麼切割？用「清廉、勤政、愛鄉土」的標準，下個人問她「是不是要跟誰誰誰切割？」她要怎麼回答？大家應該在互信的狀況下大步向前。

陳亭妃直言，大家都把重點擺在3點協議第1條，其實應該再看看第2條「不能幫其他黨派初選」，昨天現場就有無黨籍跟其他黨派在，「如果簽了，是不是就不能幫他們站台？」

陳亭妃強調，她在很多場合都說過，未來台南的正副議長絕對是民進黨籍。如果單看一份連署書，所有議員都簽署，就等待她簽署，這可能在很多候選人身上從沒發生過。「我了解這些議員的想法，也承諾若有什麼需求可以跟我說，我絕對會全部答應，但是應該不用簽下這三個字，好像互信程度就不夠。」



