拒絕不義黨產洗白 四本土在野黨赴婦聯會前籲：轉型正義不容倒退

台灣前進陣線今日於象徵不義黨產的婦聯會前召開記者會，呼籲社會共同守護歷史真相，拒絕不義黨產洗白。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 國民黨日前挾藍白多數提出修正《不當黨產條例》，企圖將救國團、婦聯會等團體排除適用，引發爭議。由台灣基進、時代力量、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」今（5）日於象徵不義黨產的婦聯會前召開記者會，呼籲社會拒絕不義黨產洗白，強調轉型正義不能倒退。

台灣前進陣線今日在婦聯會美齡樓前舉行記者會，並以自製的「不義黨產封條」貼於婦聯會門牌，象徵封印不義黨產。與會團體指出，國民黨提出修法，企圖重新定義「附隨組織」，替救國團、婦聯會等長年被依法認定為國民黨附隨組織的團體解套，讓威權時期侵占的公共財得以合法化，形同讓轉型正義倒退。

台灣基進黨主席王興煥表示，今日站在婦聯會前不是為了仇恨，而是為了守住民主底線。國民黨推動修法，無視憲法法庭既有判決，企圖以立法否定司法判斷，破壞憲政分際。他指出，婦聯會與救國團誕生於黨國體制之下，人事、路線與政治任務長期受國民黨掌控，本質上就是為黨服務的政治工具，其龐大財產也非來自市場競爭或自願捐贈，而是透過行政強制與制度特權取得，屬於典型不義黨產。

王興煥強調，追討不義黨產不是報復，而是還原真相、回復公共性、防止歷史重演的最低標準，這些財產本就屬於國家與人民，依法返還公共、用於社福、教育與轉型正義，才是民主社會應有的選擇，並重申「不義黨產必須追討、不義組織不能解套、歷史真相不能被改寫」三項立場。

時代力量發言人鄭宇焱則指出，追討不義黨產是對威權歷史負責，藍白如今試圖以國會多數推翻既有對附隨組織的判斷，荒謬、荒腔走板且可恥。他警告，若今日可為救國團、婦聯會改寫法律定義，未來恐持續為威權遺緒脫罪，對曾受黨國體制迫害的台灣人是二次傷害，也向社會傳遞「只要掌握多數，就能抹去大是大非與轉型正義」的錯誤訊息。

台灣綠黨社運部主任李春祥說，2026年的今天，社會竟仍須面對國民黨黨國不分、國庫通黨庫的歷史遺緒。威權時代國民黨憑藉體制特權累積龐大財富，屬結構性的時代不正義，《不當黨產處理條例》雖難以完全清算，至少立下最低防線，藍白如今卻企圖將其收回，無異於歷史倒退。他並以婦聯會為例，指出威權時期透過「勞軍捐」等方式，長年徵收巨額資金，理應返還人民。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲則表示，國民黨立委以短短數頁修法條文，清楚示範如何掌握並延續特權，包括提高不當黨產認定門檻、排除曾隸屬國家的情形，以及試圖以立法回溯干預既有行政與司法判斷，嚴重破壞權力分立。她也質疑民眾黨參與其中，直言相關修法並非為公共利益，而是在替威權遺緒解套，呼籲理性與務實不應脫離歷史脈絡。

