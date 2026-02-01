拒絕中國以稀土勒索 盧比奧將召集20國討論建立戰略聯盟

稀土其實並非真正稀有，除了中國也還有其他來源。 圖：翻攝自維基百科 by Peggy Greb（Public Domain）

[Newtalk新聞] 美國、歐盟、英國、日本、澳大利亞和紐西蘭等20國的部長們本週將於華府舉行會議，討論建立關鍵礦產戰略聯盟，並針對稀土問題展開磋商，呼籲美國保證最低價格。

英國《衛報》（The Guardian）報導，這場峰會被視為修復因與川普（Donald Trump）長達一年的衝突而破裂的跨大西洋關係的舉措，並為其他聯盟鋪平道路，以幫助各國降低對中國的依賴風險，其中包括一個以鋼鐵為中心的聯盟。

報導指出，這是一個月內就此議題舉行的第二次峰會，約有20個國家參加，包括七大工業國集團（G－7）成員國——英國、美國、日本、法國、德國、義大利和加拿大——以及印度、韓國、墨西哥、澳大利亞、紐西蘭，阿根廷也可能出席。

這次在華府會議將由美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）召集，他和其他與會國家希望透過潛在的價格和投資支持，盡快擴大非中國供應鏈。

美國國務院在峰會前發表聲明，指出：「與國際夥伴加強關鍵礦產供應鏈對美國經濟、國家安全、技術領先地位以及能源未來的韌性至關重要。」

歐盟消息人士稱，如果會談取得成功，將發表聯合聲明，這可以被視為歐盟與盟友關係的里程碑式轉變，這些盟友將與美國合作，降低對中國的依賴風險，而不是不斷應對川普的關稅威脅。

英國外交部表示，一位英國大臣將出席會議，並補充說：「英國的經濟安全與國家安全息息相關。因此，我們致力於確保關鍵礦產供應鏈的多元化——這是保障英國經濟成長的關鍵一步。我們期待與重要夥伴繼續進行這些重要的討論。 」

澳大利亞週五表示，將建立一個價值12億澳元（約新台幣264.15億元）的戰略礦產儲備，以應對其認為易受中國供應中斷影響的礦產。去年4月，中國為回應川普的「解放日」關稅政策，限制了稀土出口。

討論的重點之一是呼籲美國保證關鍵礦產和稀土的最低價格。本周有報導稱，華府已決定不提供最低價格，這導致澳大利亞股價下跌。澳大利亞一直致力於將自身定位為中國的關鍵礦產替代供應國，並決定儲備銻和鎵等元素。

此舉效法了日本的做法。日本多年來積極建立礦產儲備，以因應中國為推進其外交政策而切斷供應的可能性。

自去年10月與中國達成為期12個月的貿易休戰協議以來，川普政府一直在舉行多邊磋商。此前，中方曾威脅要在不斷升級的關稅爭端中切斷稀土供應。

稀土已成為現代製造業最重要的原料之一，從智慧型手機到戰鬥機，從風力渦輪機到音響，幾乎所有產品都需要稀土來生產。

歐洲的永久磁鐵（由具有高磁性的稀土製成）幾乎全部來自中國。

根據歐盟委員會高級官員12月透露，歐盟每年使用2萬噸永久磁鐵，其中1.7萬至1.8萬噸來自中國，而歐盟本身僅使用1000噸。

