拒絕乾裂唇！打造秋冬零死皮美唇術

（圖／Pixabay）

冷風一吹、嘴唇乾裂脫皮，整個人瞬間「失色」。其實唇部沒有皮脂腺，秋冬乾燥時特別容 易缺水、龜裂、甚至流血。要讓雙唇回到柔嫩狀態，秘訣就在「去角質＋保濕＋防護」三步 驟！





Step 1：溫和去角質，還原滑嫩表層

別用手摳！那會讓小傷口更嚴重。可用軟毛牙刷或毛巾，沾溫水輕輕按摩唇面約30秒；或自製天然磨砂膏——把蜂蜜＋砂糖（1:1）混合，塗在唇上打圈按摩，再以溫水洗淨。每週1次即可，太頻繁會過度摩擦。





Step 2：深層滋潤，養出彈潤唇肌

護唇膏不是「想到才擦」，而是要「早中晚定時護」。挑選成分重點：

• 蜂蠟、乳木果油、可可脂：形成鎖水膜。

• 維他命E、玻尿酸：幫助修復與保濕。

• 無香料、無薄荷：避免刺激乾裂唇。





睡前可以厚敷「唇膜」或凡士林式潤唇膏，隔天早上用面紙輕輕擦掉多餘油分，唇紋會瞬間變淡。





Step 3：白天防護不能少

外出記得帶有SPF的護唇膏，紫外線其實會讓嘴唇變黑、老化。喝熱飲後也要補擦一次，因為熱蒸氣會帶走水分。





另外，喝水量也影響唇況！秋冬每天至少1500 ml溫水，別只靠護唇膏撐場。多吃富含維生素B群的食物（如全穀、堅果、深綠色蔬菜），能從內改善乾裂體質。





小撇步：唇妝前先上一層薄潤唇膏，五分鐘後再上口紅，顏色更服貼不卡皮。

只要這樣持續一週，嘴唇就能從「乾巴巴」變「Q彈有光澤」，整個人看起來都柔軟起來～