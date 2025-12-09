拒絕假冒鱈魚 中市加強水產品抽驗與標示

▲食安處輔導公有零售市場業者落實牡蠣原產地標示(圖／食安處提供2025.12.9)

[NOWnews今日新聞] 為確保市售水產品安全，並杜絕進口牡蠣混充國產、低價魚假冒高價魚等亂象，台中市食品藥物安全處今年114年擴大執行水產品稽查專案。截至11月底，共查核209家業者、抽驗107件動物用藥殘留，檢驗結果全數合格；但在標示部分查獲4件違規，均已依法處辦。

食安處指出，此次專案特別針對民眾關心的「市售牡蠣產地」及「特定魚種品名」加強稽查，範圍涵蓋超市、賣場、傳統市場、美食街及網購平台。重點在於防堵業者以「圓鱈」、「扁鱈」誤導消費者購買真鱈魚，或標示不清混淆產地。

在標示查核的373件產品中，共發現4件違規。其中1件因營養標示不符規定，已裁罰新台幣4萬元；另3件未依規定加貼中文標示，已移請來源地主管機關後續處辦。

在安全檢驗方面，食安處今年1至11月共抽驗107件水產品（含32件生鮮冷凍魚類），針對動物用藥殘留進行精密檢測，結果全數符合規定。食安處表示，12月份將再追加完成28件魚類抽驗，持續以高密度稽查守護市民餐桌安全。

食安處嚴正提醒業者，「食品安全衛生管理法」對於標示有嚴格規範，若品名誤導消費者（如假冒鱈魚），最高可罰400萬元。未依規定標示，或包裝食品未落實標示，最高可罰300萬元。藥殘超標，若檢出動物用藥超標，最高可面臨2億元罰鍰，產品需全數銷毀。

食安處呼籲，消費者選購水產品時，應優先選擇信譽良好品牌，並仔細閱讀標示資訊。市府將持續打造透明誠信的消費環境，讓民眾買得放心、吃得安心。

