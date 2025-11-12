拒絕免費供餐 惹惱36歲男竟涉嫌砸毀餐盤傷4人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1名36歲楊姓男子，昨（11）天晚間11時15分左右，在台中市東區東英路與十甲路口附近，進入1 家深夜小吃店，開口向店員要求免費吃餐。第三警分局表示，楊男被林姓店員拒絕後，竟突然情緒失控，先以沒有同理心等言語騷擾店家，在另1名用餐的曾姓顧客勸阻時，拿起裝滿食物的餐盤就砸或丟向曾姓顧客。除造成店家約5萬元的損失，過程中也包括店員與顧客共4人受傷。員警已將楊男逮捕送辦。
第三警分局表示，昨晚獲報有人在小吃店鬧事，員警到場發現1名楊姓男子，因腹中飢餓，進入店家詢問林姓店員否可以讓他免費用餐。沒想到林姓女店員拒絕後，楊男開始不斷以言語，例如沒有同理心等騷擾店家。而一旁用餐的32歲曾姓男子，上前勸阻後，楊男仍情緒激動，竟拿起店家食物就丟向曾姓男子，雙方因此爆發肢體衝突，還一度追逐至店外。
警方表示，楊男再度返回店家後，開始破壞店內設備，將裝滿食物的餐盤，掃落下地，或拿起餐盤亂丟，店家事後初步估計損失約5萬元。最後另1名鍾姓男子及其他路人，一起控制楊男行動，避免他再有其他施暴行為，並立即通報員警到場協助。
第三警分局表示，員警獲報後 4分鐘內立即趕到現場，由於楊男言詞反覆，疑似有精神狀況問題，但他未提供相關就醫證明。全案訊後仍依傷害罪、毀損罪、妨害自由、妨害名譽罪等，移送台中地檢署偵辦。員警也會加強夜間巡邏，避免其他滋事情形。
警方提醒，發現有人情緒失控、滋事鬧場，務必保持安全距離，避免正面衝突，並立即撥打 110 通報，由員警到場處置；另外針對暴力行為，均依法律嚴辦，絕不寬貸。也呼籲民眾要理性溝通、尊重他人，切勿因一時衝動，而觸犯刑責，得不償失。
照片來源：台中市警方提供
