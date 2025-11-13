拒絕內耗！42歲醫師罹乳癌，不怨懟反而接受「癌症禮物」：學會依賴與放慢腳步，選擇相信會痊癒的未來





在所有糟糕的關係中，都可以歸納出「膩煩三角」：受害者、迫害者、拯救者。就如同《哆啦A夢》中，受欺負的大雄是受害者；胖虎、小夫是迫害者；哆啦A夢則是拯救者。

在這樣循環中，受害者總是被拯救者保護，因此沒有靠自己改變的機會，某種層面來說，拯救者反而令人失去反抗、成長的能力……

然而，一旦脫離膩煩三角的世界後，幸福三角的世界正在等著你。在那裡，「受害者」會變成「創造者」、「拯救者」會變成「教練」、「迫害者」會變成「挑戰者」。

從受害者變創造者，差異在看待事物的方式，後者認為「自己能夠打造自己的人生」，即使本身是弱者，也會自己該做些什麼，能夠讓生活更加自然的向前邁進。

這就是得了癌症後，她如何利用正向心理學來幫助自己脫離受害者心態，邁向「幸福三角」的轉變……

在這個段落，我會稍微介紹一下自己的實際體驗。

2022年5月，我被宣告患有第二期乳癌。腫瘤一開始經乳房攝影看到是2公分大，但在一週後做的MRI檢查，我被告知是5公分，淋巴結轉移的地方也有兩個。

因癌症徹底陷入「膩煩三角」

「為什麼是我？」

「兩個月前觸診的醫生沒有發現這個癌症。」

「都怪那間取消檢查的醫院，才會發現得這麼晚。」

「一定是因為丈夫和女兒老是給我壓力，才造成了乳癌。」

「新冠疫情疫情導致醫院人手不足，所以我預約不到檢查。」

想要責怪他人的情緒接二連三地冒出，還萌生出想要責備自己的感覺。

「是不是因為我飲食習慣不好？」

「是因為運動量不夠嗎？」

「竟然超過一年才去預約健康檢查，我真是太蠢了。」

世界真的變得灰暗，我甚至開始覺得親近的人都將離我遠去，恐懼感日益加深。

「要是就這麼發展到下一期……孩子們該怎麼辦？」

我可以想像出千萬種黯淡無光的未來。

這時我成了「受害者」，癌症是「迫害者」，醫生是「拯救者」。可是，在我脫離膩煩三角，進入幸福三角的世界後，人生起了轉變。

一個決定，讓我從「受害者」變成「創造者」

因為我學過正向心理學，所以我知道自己陷入了膩煩三角中。因此，我第一個做的決定，是不要當「受害者」，而要作為「創造者」活下去。我花了三天的時間，才走到這一步。

這時，擔心我的哥哥打了電話來。

「妳不要只照醫生說的做，自己也要調查會比較好。」

哥哥寄來的書裡，有用各式各樣的方法自己治好癌症的人們的筆記。除此之外，我自己也做了調查，例如在網路搜尋或是聽聽別人的說法。很快地我開始覺得說不定有什麼自己可以做的事。

在我決心成為任何事情都自己定奪並開創的「創造者」時，我也做出了以下的決定。

● 治療癌症（我的癌症會痊癒） ● 不回顧過去尋找原因 ● 不責怪人或環境，也不責怪自己 ● 只思考自己現在可以做些什麼來治療癌症

如果有疾病會痊癒的未來，勢必也有不會痊癒的未來，而我選擇了相信會痊癒的未來。我向醫生提出很多問題，深化對癌症的理解，在接受的同時，制定了治療的計畫。於是，原本灰暗的世界，重新有了色彩。

與其尋找原因，不如思考意義

「癌症禮物」是其中一個我在得了癌症後認識的詞彙。意思是因為得癌症而獲得的禮物。在開始治療時，我下定決心要從癌症獲得些什麼，從這項挑戰中有所學習。

然後我不再尋找「我為什麼會得癌症」的原因，改成思考我得癌症的意義。

起因是我的母親打來的電話。

「我最近常覺得自己的人生平靜無波很無趣。可是在妳得了癌症之後，我意識到平靜無波的人生有多幸福。我這樣想之後，內心充滿了感謝……一切都是神給的禮物。」

面對逆境，思考什麼是禮物的觀點，非常像「創造者」會做的事。此外，人生到了下半場後，特別會有一種發生的事情全都有意義的感覺。我想了一想。

「如果這是癌症禮物，它到底要為我帶來什麼呢？我可以學習到什麼？」

我之前曾在某些事件發生後，為從中學到的事情賦予意義。不過，這次我要在克服難關之前，事先決定我要從這個經驗學到什麼。

不內耗，學會依賴和放慢腳步

我第一個想到的，是學會依賴別人。我很習慣什麼事情都一個人去做，非常不擅長依賴他人或接受別人的照顧。或許是因為我認為不完美，就不會被愛吧。

當兩個孩子分別是一歲、兩歲的時候，我跟丈夫過著遠距生活，我在秋田、丈夫在美國，我完全是偽單親狀態。那時我每天都痛苦到不行，老是在罵孩子。現在回想起來，會那樣都是因為我痛苦時沒辦法依賴別人。

「癌症或許是想教這樣的我學會依賴。」

被宣告得癌症時，我是這麼想的。不僅如此，我也察覺到，由於工作的性質，我雖然很頻繁地照顧心靈，對身體的照顧卻有點疏忽。

「可能是我過勞了，癌症是為了教我放慢工作腳步而來的。」

我也曾這麼想過。

因為公開而發生好事

「在這個每兩人就有一人得癌症的時代。我想要痊癒，成為癌症患者的希望！我想成為世界第一開朗的癌症患者，成為希望之光。因此我要先公開這件事。」

這是我決定要做的第二件事。我向在工作上或社群媒體上與我有聯繫的人，公開了自己的疾病。

起初，我很猶豫，因為我不想讓別人覺得我是可憐的人。在那個時刻，我發覺自己把患有重大疾病的人視為可憐的人，我用看「受害者」的眼光在看生病的人。

我感覺「那樣不太好，而且如果是我，也不喜歡被那樣看待」，所以我決定要公開。

除此之外，我聽協助照顧癌症患者的人說：「很多人在職場上不會提到自己得癌症，而是用有薪假偷偷地去治療。」這件事也推了我一把。

我心想，「我要透過公開疾病，讓這個社會變成當任何人有需要時，都能獲得協助的社會。」

我想成為世界第一開朗的癌症患者

我這麼做之後，事情有了意料之外的發展。想要幫助我的人一個接著一個出現。

「聽說○○對癌症很有幫助。」

「其實我也得了癌症。」

「我的父母因為癌症去世了。」

「我從年少時期，就是需要照顧生病父母的年輕照顧者。」

從治療方法到自我揭露，許多人來聯絡我，給了我非常大的鼓勵。雖然我一開始時很猶豫，但我打從心底覺得公開真是太好了。

手術後，21名朋友一人一天帶食物來給我，為我接力送餐，讓我得以好好休養了3個禮拜。

就結果而言，在經歷5個月的抗癌藥物治療後，我動手術時，腫瘤已經變成2公釐，轉移也消失了。

而且療程也是在癌症藥物和放射治療都沒什麼副作用的情況下完成，其中最讓我開心的，是在心理層面沒有陷入低潮，我愉快地克服了難關。

（本文摘自《逆轉不和諧人際關係，從此難受、痛苦全數終結！》如何出版，松村亞里著）





