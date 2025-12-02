拒絕分手釀悲劇！女子與遭殺男友遺體「完婚」 他疑遭女方家屬榮譽殺害

泰特與安恰爾交往三年，計畫結婚卻遭女方家屬強烈反對，最終釀成悲劇。（圖／翻攝自NDTV）

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）南德德（Nanded）地區近日發生一起震驚社會的「榮譽殺人」案件，一名20歲男子薩克尚．泰特（Saksham Tate）疑因戀愛對象來自不同種姓而遭女方家屬殺害。事發翌日，死者女友痛心與其遺體「舉行婚禮」，悲劇經過曝光後引起印度社會強烈關注與譁然。

根據《NDTV》與《Times of India》報導，這起命案發生於11月28日。警方指出，泰特與21歲的安恰爾．馬米德瓦（Aanchal Mamidwar）交往三年，原計劃結婚，但因雙方種姓差異及女方家屬反對，最終導致悲劇發生。泰特當晚與安恰爾的兄長爆發衝突，遭17歲弟弟開槍擊中胸部，並以磁磚重擊頭部，當場身亡。

警方目前已逮捕六名涉案人士，包括安恰爾的父親、母親與兩名兄弟，另有兩名嫌犯仍在逃。其中母親被裁定收押，其他成員則被羈押三日偵訊。官方指出，此案涉「榮譽殺人」動機，與戀人堅持維繫跨種姓關係有關。事件引發全國討論的，還有泰特的喪禮場景。命案隔日，安恰爾身穿傳統服飾，在眾人面前向戀人遺體戴上花環、繞行遺體，象徵「完成婚禮」。影片在社群媒體廣傳，許多網友為之動容。

安恰爾受訪時表示，「我們相愛三年，哥哥曾保證會替我們辦婚禮，最後卻背叛了我」。她痛批兩名警員曾唆使家人行兇，並控訴弟弟曾帶她前往警局，要她誣指泰特性騷擾未果。她聲稱警員曾對其弟說：「你不是常說想殺人？那就殺了妳妹妹的男友吧。」對方回應：「好，我今天傍晚就動手。」

安恰爾指出，兩人戀情受阻根源在於種姓制度歧視。她出身「特殊落後階層（Special Backward Class）」，而泰特則屬賤民（Dalit），傳統觀念嚴重阻礙兩人婚姻。她亦透露，雙方兄弟過去曾是好友，卻最終反目成仇。目前警方正調查是否有執法單位涉入激化衝突，並釐清整起案件背後的教唆與隱情。

這起事件不僅揭示印度部分地區仍存在根深蒂固的種姓隔閡，也引發社會對「榮譽殺人」與制度性歧視的再度關注。印度長期存在種姓制度（Caste System），是一種源自古老婆羅門教義的社會階級體系。雖然印度憲法於1950年已明文禁止種姓歧視，並將其視為非法，但在部分地區、特別是農村與保守社群中，種姓觀念仍根深蒂固，影響人民的婚姻、教育、職業與日常生活。

在此制度下，社會分為四大階層（婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅），而最底層的「賤民」（Dalit，又稱不可接觸者）則長期受到排擠與壓迫。與「高種姓」通婚往往被視為家族恥辱，甚至導致極端行為如「榮譽殺人」的發生。

本案中的受害者泰特即為達利特（Dalit）成員，而女方安恰爾則來自「特殊落後階層」（Special Backward Class），儘管兩人已交往多年，仍因出身背景差異而遭女方家族強烈反對，最終引發悲劇。根據印度國家犯罪記錄局（NCRB）資料，類似的「榮譽殺人」案件每年仍有數百起，且多與跨種姓或跨宗教婚姻有關，引發國際人權組織與印度國內進步派長期關注與批評。

