拒絕升等卻被拋下！出國「男友獨坐商務艙」 她心寒：大事怎麼走下去

女網友對於男友拋下她自己升等商務艙感到心寒。（示意圖／unsplash）

常有人說，情侶要看彼此適不適合，出國一趟就知道！一名女網友抱怨，近來準備跟男友去旅行，沒想到對方卻「獨自升等」商務艙，拋下她自己待在經濟艙，讓她大感失望，苦嘆：「旅行還沒開始，我就已經對這段感情多了一份不安。」貼文曝光後引起討論。

「明明是一起出國旅行，他卻選擇把舒適跟享受留給自己，把將就留給我。」原PO在Dcard大吐苦水，透露與男友規劃出國旅遊時，對方雖曾問她要不要升等商務艙，但她因為價錢猶豫而拒絕。本以為男友會就此算了，卻沒想到他竟獨自升等，留下她一個人坐經濟艙，讓她心灰意冷。

她表示，難過不是因為艙等問題，而是覺得男友沒有顧及她的感受，「我拒絕商務艙不是叫他獨享，是希望我們在這趟旅程中保持一起的步伐。」她也曾換位思考，如果今天是她想搭商務艙而男友不想，她會不會獨自升等？但她得到的答案是「我一定不會」、「我會跟他坐在一起」，「因為旅行不是比誰過得舒服，而是我們能一起度過那些看似無聊卻又平凡的時光。」

她委屈地說，雖可預見一定有人會說「他有問妳啊，是妳不要的」，但她強調，她在乎的是男友有沒有對兩人的關係多一點共感、多想一步，「一起出國很難得，他卻在最一開始就把我們拆成兩個不同的等級。那種被區分開來的感受，比座位差別更讓我難受。」

她直言自己在乎的不是商務艙，而是被分等級。（示意圖／unsplash）

她直言，如果情侶連這種小事都無法多替對方著想，未來遇到更多需要共識的事情該怎麼辦？「有時候人不是因為大事失望，而是因為細節。我開始想，我在他心裡是不是沒有想像中重要？這件事讓我重新思考我們的價值觀是不是其實有落差…」，並感嘆旅程都還沒開始，男友的行為就已經讓她冷了一半。

貼文曝光後，就連女網友也罕見不挺，「事實上就是對方已經有問過你了，是妳自己選擇的，卻說對方舒適跟享受留給自己，把將就留給妳？這樣說蠻不公平耶」、「既然妳想要保持一樣的步伐，為何不是妳升艙去配合男友呢？」、「誰要跟你共感貧窮啊！想過好一點都不行嗎？」、「說不是要他犧牲卻希望對方配合你，妳的內容就是在情勒、要他犧牲啊」、「誠實一點，妳在意的是他沒有『主動幫妳』升級商務艙」。

另外也有不少網友感嘆，很明顯原PO與男友的價值觀、旅遊期待與對「一起」的定義並不相同，對於金錢與舒適度的衡量也不在同一個基準點。勸她如果真的這麼在意，「下次訂機票前，就跟男友溝通希望他陪妳坐同等級的，你們雙方事先先講好，不然以這種心情出去玩都不會開心的。」

