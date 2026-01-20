拒絕只做生技代工！「抗體之父」張子文博士 70 歲的二次創業夢

張博士：「國家發展新藥，如果不賣新藥，只幫別人做辛苦的那一段，那不叫發展產業。」

在台灣生醫領域，提到「張子文」這個名字，幾乎等同於一部鮮活的抗體發展史。從早年在清華、哈佛、MIT 的頂尖學術歷練，到在美國創立 Tanox 公司並研發出震撼世界的 Xolair 藥物，張子文博士始終站在科學的最前線。

近日，在【生活講堂】節目中，主持人 Stacey 高葳 特別邀請到這位「台灣抗體之父」，一同探討他跨越半世紀的研發心路歷程，以及他對台灣生技產業未來發展的殷切期許。

從學術巔峰到 Xolair 的全球傳奇

張博士分享，他的研究生涯始於對免疫學的熱愛，在 MIT 進行博士後研究後，他進入了 J&J旗下的 Ortho 參與開發全球第一個抗體藥物。這段經歷開啟了他對抗體工程的想像，進而催生了他在美國的第一次創業——Tanox。

當時，張博士發明了調控 IgE 的抗體技術，成功研發出治療重度哮喘與慢性蕁麻疹的重磅藥物 Xolair。這項成就不僅是學術上的突破，更是在商業上獲得巨大成功，至今仍是全球銷售領先的生物製劑。然而，對張博士而言，這只是他科學征途的第一站。

70 歲的台灣夢：為家鄉創造世界級新藥

許多人在 70 歲時選擇含飴弄孫，但張子文博士卻在 2014 年、從中研院退休前夕，決定再次投入創業，創辦了「免疫功坊 (Immunwork)」。

「我自覺還有很多事情可以做，」張博士在專訪中坦言，「我希望能為台灣創造出世界級的新藥。」他指出，台灣過去的新藥開發往往在完成早期臨床試驗（Phase 1 或 Phase 2）後，就因為資金壓力或資源匱乏，急於將權利授權給國際大廠。

張博士向 Stacey 形容，這種模式就像是生技界的「代工」：「我們做了最辛苦、風險最高的前段研發，但最後收穫果實的市場權利，卻在別人手上。如果你說要發展產業，卻不賣自己的藥，這算什麼發展產業呢？」

借鏡半導體：台灣生技的突破關鍵

在訪談中，張博士精確地分析了台灣生技與半導體產業的對比。他認為台灣並不缺人才，也不缺錢，缺的是像發展電子產業那樣的「魄力」與「懂行的人」。

目前，免疫功坊運用獨步全球的「T-E 型藥物平台」與「脂肪酸束技術」，發展出多項具備長效特性的創新藥物。例如，針對調節代謝機能（如體重管理、肥胖症、糖尿病及脂肪肝相關領域）的候選藥物TE-8105，已經完成臨床第一/二A期試驗。張博士希望能透過這些有價值的專案，帶領台灣公司真正走向國際化，而不僅僅是受制於人的研發單位。「假如我們的藥物能成為世界級的新藥，那麼這家公司就會是世界級的公司，台灣也會被國際看見，」張博士信心十足地表示。

主持人 Stacey 在訪談尾聲感性地提到，張博士的精神是許多年輕創業者的標竿。從一位科學家到一位堅持「品牌權利」的創業家，張子文正以他的行動證明，台灣具備與國際拚搏的技術實力。只要能突破資金與策略的侷限，2030 年台灣誕生世界級生技公司的夢想，或許並不遙遠。

免疫功坊：

https://www.immunwork.com/index.php?lang=tw

