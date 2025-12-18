拒絕埔里設掩埋場 12月21日公民討論會

允捷事業公司擬在埔里鎮水源保護區附近蓋事業廢棄物掩埋場，被質疑恐破壞石虎等保育類動物棲地、汙染水源，居民拉布條抗議。（楊靜茹攝）

允捷事業公司擬在埔里鎮水源保護區附近蓋事業廢棄物掩埋場，居民憂掩埋焚化爐底渣恐汙染水源，影響茭白筍等農作物，破壞石虎等保育類動物棲地，台灣水環境關懷聯盟邀生態學者、水資源等專家，21日將在埔里藝文中心舉行公民討論會，盼一起連署反對，立委馬文君、埔里鎮長廖志城也力挺，盼業者撤案。

允捷事業公司向南投縣政府提出「埔里鎮環保處理事業開發案」，擬將台灣農林公司的32筆山坳地進行地目變更，計畫興建事業廢棄物掩埋場，占地24.62公頃，預計掩埋量達245萬立方米，該基地位處埔里鎮麒麟里、仁愛鄉中正村、魚池鄉共和村交界，位於南烘溪上游，恐汙染水源，台灣水環境關懷聯盟21日上午10時將在埔里藝文中心舉行公民討論會。

台灣水環境關懷聯盟理事長吳宗澤指出，他非常喜歡埔里的好環境，在埔里定居18年，得知縣府接受業者申請擬蓋事業廢棄物掩埋場，基地還位處水源上游，不僅保育類石虎等動物棲地遭破壞，埔里水質拉警報，以山泉水澆灌的茭白筍「美人腿變毒腿」，21日將舉行公民討論會邀地方文史學者簡史郎、野生動物專家林文隆出席，讓居民了解影響層面，並連署反對。

立委馬文君、埔里鎮長廖志城盼業者撤案。馬文君說，埔里水質極佳，全台知名，自從業者擬在水源頭設事業廢棄物掩埋場，居民煩惱又憤慨，已連署反對，甚至不排除抗爭到底，希望業者另覓他處。

廖志城補充，現在面臨極端氣候，若1天降雨量超過500毫米，沒有人敢想像事業廢棄物掩埋場會帶來怎樣的災難？盼業者主動撤案。