拒絕多數暴力！憲訴法宣告違憲 96團體、千名法界學者力挺

藍白立委不滿憲法法庭5名大法官宣判《憲訴法》修法違憲無效，除赴北檢告發大法官瀆職外，並在立法院提案主張「114年憲判字第1號判決無效」，引發爭議。對此，經濟民主連合發起共同聲明聲援憲法判決，獲96個公民團體、690名學者及603名律師連署支持。聲明指出，該判決終結憲法法庭長達328天的癱瘓，恢復司法制衡功能，並宣示立法程序若有重大明顯瑕疵即屬違憲。

藍白立委不滿憲法法庭5名大法官上週五宣判《憲訴法》修法違憲無效，除前往台北地檢署告發大法官涉瀆職外，並在立法院提出「114年憲判字第1號判決無效」公決案，引發社會各界高度關注。對此，經民聯發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第一號判決的共同聲明」，號召公民社會、學界及法界連署聲援憲法法庭。

根據經民聯最新統計，截至目前已有96個公民團體、690位學者及603位律師參與連署，公開力挺今年「114年憲判字第1號」判決，強調該判決對台灣憲政民主具有關鍵意義。

共同聲明指出，立法院於2024年12月20日倉促修法，大幅提高大法官評議門檻，導致憲法法庭陷入長達328天的癱瘓狀態。聲明強調，對於關心台灣憲政民主發展的公民社會而言，這份判決是走出憲政泥淖、讓憲政民主重回正軌的重要一步。

憲法法庭5名大法官上週五宣判《憲訴法》修法違憲無效。（示意圖／民視新聞資料照）

聲明回顧，過去一年行政權與立法權衝突日益升高，涉及權力分立的重大法案爭議頻傳，但原本應擔任中立仲裁角色的大法官卻因制度遭到癱瘓，無法進行裁決，使司法權失去制衡行政與立法的功能。包括未成年性犯罪被害人訴訟權保障不足等涉及人民基本權利的重要案件，也因此無法獲得審理，憲法保障基本權利的精神遭到嚴重削弱。

聲明肯定，大法官此次判決恢復憲法法庭處理爭議、保障基本人權的功能，並在判決中適用「程序重大且明顯瑕疵」的違憲審查標準，明確指出立法院在法案制定過程中，若違反公開透明與實質討論原則，將構成違憲無效。此一見解，有助於防止未來濫用多數暴力，促使立法程序回歸充分知情、充分溝通與審議的民主原則。

此外，判決也透過權力分立與憲法所保障的程序自主權，確認大法官僅受合憲的憲訴法拘束，清楚劃出司法權與立法權的界線，避免憲法法庭再度遭到癱瘓。

針對三位大法官事後透過期刊投書，從法學論理對判決提出批評，聲明表示尊重不同法律見解，但也強調，作成本案判決的憲法法庭並非「未合法組成」。聲明指出，三位大法官長期缺席評議會議，並以職務外方式公開表態，已對社會信賴造成影響，應視同自行迴避，因此由五位大法官依法組成審判庭，符合法定程序，判決具有效力。

聲明最後呼籲，面對分裂法庭與分裂社會的現況，各界應正視歧見、持續理性溝通，拒絕以政治標籤攻擊司法，共同守護台灣自由民主憲政的核心價值。





