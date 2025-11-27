拒絕大媽體態！日本51歲美魔女擁有名模身材，透露放鬆「頭皮這裡」對抗老超有幫助，加碼睡前揉腹照樣有少女腰
今年51歲的和田裕子是日本有名的美魔女代表，身為美姿美儀老師的她，擁有176公分的名模身材，體重長年精準控制在53公斤，全身上下毫無贅肉，肌膚更是緊緻透亮。她認為抗老不是一朝一夕的魔法，而是從30歲就開始累積的微小習慣。今天就讓我們來揭秘和田裕子堅持多年的6大凍齡心法，從內服抗氧到獨特的體態矯正，每一招都值得筆記！
和田裕子保養方法：30歲開始的「內服抗氧」投資
和田裕子的透亮肌膚並非憑空而來。她深知氧化是衰老的元兇，因此從30歲開始，就養成了攝取營養補充品的習慣。她每天固定補充維生素C、維生素E以及芝麻素。維生素C與E是經典的抗氧化搭擋，能幫助肌膚抵禦自由基；而芝麻素則有助於改善睡眠與調節生理機能，讓身體維持在年輕的代謝狀態。
和田裕子保養方法：每天一瓶「兒茶素水」
為了維持53公斤的纖細身材，她在飲水上也充滿心機。和田裕子每天都會將兒茶素粉加入500ml的礦泉水中飲用。兒茶素不僅對健康有益，更是公認的「體脂肪殺手」，能幫助促進代謝、控制體脂形成。把喝水變成燃脂的過程，是她維持身材的日常小撇步。
和田裕子保養方法：堅持大步快走 ＋ 骨盆矯正
身為美姿美儀老師，她認為「體態」是決定視覺年齡的關鍵。駝背、步伐拖沓最顯老態。因此，她平時走路會刻意「擴大步伐、走得更快」，展現精神奕奕的姿態。此外，她深信身體的扭曲往往始於骨盆，因此會搭配使用骨盆矯正帶，隨時幫助骨盆回到正確位置，地基穩了，身形自然挺拔優美。
和田裕子保養方法：睡前「揉腹」按摩
均勻的體態看起來才抗老！為了避免中年常見的小腹凸出問題，和田裕子在睡前有一個必做的儀式：揉腹按摩。她會順著腸道的四個角落進行按壓推揉，這不僅能放鬆腹部肌肉，更能促進腸胃蠕動，幫助第二天的排便順暢。腸道乾淨了，小腹自然平坦，氣色也會跟著變好。
和田裕子保養方法：臉部緊緻的秘密就是放鬆「顳肌」
許多人拼命保養臉部，卻忽略了頭皮。和田裕子透露，提拉臉部的關鍵其實在於「顳肌」（位於耳朵上方、太陽穴旁的位置）。如果這塊肌肉緊繃，臉部就容易下垂。她習慣用指關節按壓，或使用洗髮刷等工具來按摩、刺激這部位的骨骼與肌肉。放鬆顳肌，就能自然帶動臉部線條向上，達到物理性的拉提效果。
和田裕子保養方法：保養搭配美容儀器
除了雙手與保養品，她也是科技保養的愛好者。在日常塗抹保養品時，她會搭配適合的美容儀器來導入或按摩，加強成分吸收與肌膚循環，讓保養效果事半功倍，維持肌膚的緊緻與光澤。
