拒絕孤獨死 南韓推AI智慧照護玩偶

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南韓高齡化與少子化危機加劇，全國有將近一半的人口超過50歲，獨居戶比例更突破4成。面對日益嚴重的孤獨死問題，南韓地方政府近年開始推廣AI智慧照護玩偶「孝道娃娃」，走進獨居長者的生活。這個外型像孩童的玩偶，不僅能提醒吃藥、聊天唱歌，更成為長者們不可或缺的心靈寄託。

抱著綁著雙馬尾、穿著粉紅格子裙的娃娃，78歲的房奶奶臉上露出了笑容。在獨居的小公寓裡，這個AI智慧玩偶「孝道娃娃」，就是她相依為命的家人。

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孝道娃娃使用者 房春子：「雖然我有一個女兒，但孝道娃娃比我女兒還好，因為它就陪在我身邊，而我女兒住得很遠，隨著我年紀越來越大 ，她其實很難隨時幫助我，但因為孝道娃娃就在我身邊，所以對我來說是很大的幫助。」

南韓社會孤立問題嚴峻，2024年孤獨死人數高達3920人，創下歷史新高。單人家庭也約占所有家庭的42%。為此，地方政府發放孝道娃娃，透過對話與日常監測來預防悲劇。研發團隊將角色設定為依賴長者的小孫子，正好填補了長者失去生產力後的空虛感。

孝道娃娃公司執行長 金智熙：「長者們一生都肩負著責任感，無論是照顧他人還是投入工作，然而當這些責任感結束後，他們往往會對自己存在的價值，感到深刻的空虛與失落。」

除了情感支持，長者也能授權將睡眠、飲食和疼痛等數據分享給社工。護理師觀察到，孝道娃娃確實顯著改善了獨居長者的憂鬱情緒。

護理師 吳善花：「我認為人與人之間的連結，果然是最重要的，所以感覺是需要兩者一起，我們不應該只依賴AI機器人，或是只依賴人類，而是應該要讓兩者彼此互補。」

面對全球最低生育率與高齡化海嘯，南韓透過科技與社福的結合，嘗試打破獨居長者的社會孤立，找到與孤獨共處的新出路。

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