拒絕巴黎烏克蘭和平計畫 俄羅斯空襲基輔、轟炸機升空

基輔市長今天(9日)表示，俄羅斯對烏克蘭首都和其郊區的空襲，造成至少3人死亡，同時，烏克蘭空軍發佈了全國飛彈預警。

根據基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)，這場對基輔的攻擊引發火災並損毀了公寓大樓，造成「3死13傷」。

他還表示，一名醫務員在應對無人機對一棟住宅大樓的襲擊時喪命，該住宅遭到二次攻擊。目前尚不清楚該醫務員是否被納入初步的死傷人數中。

當地州長卡拉什尼克(Mykola Kalashnyk)敦促民眾留在防空洞內，直到空襲警報解除。

廣告 廣告

烏國空軍確認俄羅斯轟炸機升空後發出警告，「全烏克蘭都處於飛彈威脅之下」。

在西部城市利維夫(Lviv)，武裝部隊表示，一枚彈道飛彈在午夜前擊中了「基礎設施」。

利維夫市長薩多維(Andriy Sadovy)表示，烏克蘭軍方將確認俄國是否使用了可攜帶核彈頭的「榛果樹」(Oreshnik)飛彈。

攻擊發生後，地區軍方當局表示，輻射濃度在正常範圍內。

最新一波轟炸前，美國駐基輔大使館8日警告，未來幾天內隨時可能發生「潛在重大空襲」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在晚間演說也發出同樣的罕見警告。

莫斯科8日將基輔和其盟友稱為「戰爭軸心」(axis of war)，並否決了巴黎峰會上擬訂的最新戰後提案。

該方案包括一個由美國領導的監督機制，以及一旦停止戰鬥，將在當地部署的歐洲多國部隊。

但莫斯科稱提議的安全保障措施帶有「軍國主義色彩」，並警告表示，任何派遣至烏克蘭的西方維和部隊，都將遭到俄羅斯的攻擊。