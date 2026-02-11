拒絕年節社交焦慮！3句話教你優雅應對長輩問候壓力

對於許多年輕人來說，返鄉團圓最擔心的不是年菜好不好吃，而是親友席間連珠炮式的問候。示意圖：AI生成

農曆春節將至，對於許多年輕人來說，返鄉團圓最擔心的不是年菜好不好吃，而是親友席間連珠炮式的問候。年節期間通常是「社交焦慮」的高峰期，為了讓大家能安心過好年，桃園市社區心理衛生中心特別提出「心理防禦術」，教大家如何溫柔應對、守住心理界線。

「什麼時候要結婚？」、「薪水領多少？」、「買房了沒？」這些看似普通的問候，背後多半帶有社會標準的期待，而長輩的「殷殷期盼」也容易演變成「比較」與「指導」，進而讓年輕人有被否定的感覺、感到懷疑人生。

對此，如何建立屬於自己獨有的錦囊妙招，在過年前夕為自己做好心理降落的安全網，預期可能會出現具有「挑戰性」的話題，同時也保有理解長輩的詢問往往來自於他們那一代的價值觀就很重要。以下，桃園市社區心理衛生中心針對常見的年節情境，提供3大錦囊妙句，期待讓所有返鄉團圓的人們都能安心相聚：

上班族與工作話題：當被詢問到職涯規劃時，可回應錦句如下：「職業生涯每個階段都很重要，我現在還需要把基礎打穩。」或是「目前的工作讓我學到不少，我也在評估下一步。」

學業成績比較：「我有在努力，也希望能多獲得一些鼓勵。」，「這樣的比較會讓我壓力很大，我比較需要支持。」

感情或催婚、催生：「感情對我來說很重要，我會在準備好的時候再來下一步。」或是「我知道您會擔心，同時我也想讓您知道我現在其實過得還不錯。」

衛福部桃園療養院副院長李俊宏指出：「面對長輩的關心，我們不必急著辯解或擔憂，而是先讓心穩住，用溫柔、清楚的方式回應，才能不隨提問起伏，也不讓關心變成壓力。」李俊宏也提醒：溫柔回應，不代表退讓；穩住內心，也不是忽視關係。當我們能清楚表達自己的感受與界線，反而更有助於家庭間的理解與信任。

桃園市社區心理衛生中心溫馨提醒：年節期間如果感到壓力過大、情緒無法排解，民眾亦可撥打1925安心專線24小時免費心理支持服務，或善用桃園市社區心理衛生中心的心情留言版資源，我們都願意傾聽您的問題，將由專人回覆您的留言。

