拒絕廉價線材損害電池 新莊3C用品店以汽車級標準把關手機配件

位於新莊天祥街的手機周邊店內空間，陳列台灣品牌原廠配件，提供在地居民最專業的 3C 諮詢服務（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新莊 iPhone 配件與 Type-C 快充首選：嚴選台灣原廠保固商品

在眾多 3C 配件選擇中，要怎麼找到價格合理、性能表現穩定的商品，是現代科技生活中的一大難題。位於新莊的Leo手機周邊專賣店，全店堅持採用具備原廠保固的商品，並引入大量台灣品牌，這份對品質的偏執，讓該店在 Google 地圖上寫下近 300 則、4.9 星的真實好評，成為當地居民再熟悉不過的科技補給站。

轉型 3C 職人的品質堅持：汽車維修邏輯看手機配件穩定性

創辦人 Leo 過去任職於 TOYOTA 維修部門，長期與高精密度零件打交道的經驗，培養了他對電子設備「穩定性」的敏感度。2022 年，因疫情改變消費習慣，Leo 觀察到市場配件品質參差不齊，遂結合過往汽車技師的專業邏輯，從蝦皮電商起步，並於 2023 年 10 月正式落腳新莊設立實體店面。

創辦人 Leo 運用過往在車廠累積的嚴謹檢測邏輯，為顧客篩選出符合需求的行動電源與線材（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

拒絕劣質廉價線材：專業測試每一款行動電源與保護殼

他將「汽車零誤差」的檢修標準應用於 3C 選品，每一款上架的行動電源、線材或保護殼，都經過他親自測試。Leo 表示：「以前大家去夜市買便宜貨，壞了只能自認倒霉；但在這裡，我老實告訴客戶，挑選台灣品牌雖然價格略高，但買到的是真正的安全與保障。」

解決商務出差充電焦慮：3C用品急件外送救援服務

對於常客來說，Leo手機周邊專賣店提供的，是一份在關鍵時刻提供救援的安心感。想像你正準備迎接一場重要的商務會議，或是即將踏上一段期待已久的旅程，卻在出發前夕發現充電設備異常，這種焦慮感，總會讓人瞬間短路，不知該如何是好。針對這種急需 3C 支援的顧客，Leo 提供「急件外送」服務，就像是科技生活中的急救包，即便在緊迫的行程中，也能確保客戶的通訊需求不被中斷。

新莊行動電源現貨供應： 門市嚴選多款知名品牌行動電源，提供在地居民最安心的電力補給選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

效率、溫度兼具的手機配件專賣店：提供諮詢與電子支付

這種站在顧客視角出發的彈性，也深刻落實在店內的細節裡。對於追求極簡與效率的數位游牧族或上班族，Leo 整合了 LINE Pay、街口支付與信用卡等多種無現金支付，讓挑選台灣原廠線材的過程如同科技生活般流暢。

而針對新莊的在地鄰里，Leo 則將過往維修體系養成的嚴謹標準，轉化為體貼耐心的諮詢服務，確保每一位對規格感到困惑的長輩或家庭用戶，都能找到耐用度最高、且具備原廠售後支援的商品。

門市支援 LINE Pay、街口支付與信用卡等多種無現金交易，打造流暢、便利的購物體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

重新定義新莊電子用品體驗：Leo的技術支援與品質承諾



從專業維修車間轉身投入手機配件領域，Leo手機周邊專賣店帶來的不是冷冰冰的規格數據，而是一份重視品質、在乎顧客的職人執著。無論你是路過進來看看家電用品，還是購買急缺的配件，這間新莊3C用品店都能提供恰到好處的技術支援。

關於【Leo手機周邊專賣店】 你可能還想知道



Q1：新莊【Leo手機周邊專賣店】現場有哪些品牌 3C 商品可以選購？

A：店內提供全方位的數位生活配件，涵蓋快充設備、行動電源、人體工學鍵盤滑鼠、電競遊戲手把及高品質藍牙喇叭。此外，更引進具備品質保障的智慧生活家電如寵物飲水機等，所有商品皆經創辦人嚴選，確保來源透明且具備原廠品牌保固。



Q2：若在店內購買的 3C 產品發生瑕疵或使用問題，店家提供什麼售後保障？

A：店家承諾提供售後技術支持。凡店內售出之產品發生功能異常或維修需求，店家皆會協助處理到底，確保使用權益受到完整保護。



Q3：【Leo手機周邊專賣店】的實體門市店址在哪裡？營業時間為何？

A：店家位於 新北市新莊區天祥街 92 巷 3 號，座落於「捷運之星」社區內，周邊交通便捷且環境安靜。目前建議到店前先聯繫預約，以便提供更精準的諮詢與服務，確保每一位到訪的顧客都能獲得恰到好處的技術支援與選購建議。



Q4：為什麼要選擇台灣原廠品牌配件？

A：台灣原廠品牌大多具備 BSMI 或 MFi 認證，相較於夜市廉價線材，使用高品質配件能顯著延長手機電池的健康度，降低因電壓不穩導致的主機板損毀風險，是守護高階行動設備的關鍵之一。



【Leo手機周邊專賣店】

聯絡電話：0903-552-083

營業時間：10:00–18:00（週六、日公休）

地址：新北市新莊區天祥街92巷3號（捷運之星社區內）

官方Line： @leo26520（或直接點擊：https://rink.cc/a8pi2）

更多資訊：https://rink.cc/kgfh0

Google 地圖：https://rink.cc/yp9x7

（最新資訊請以商家公告為準）