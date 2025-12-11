拒絕廠商施壓損失百萬業配 義大利網紅喊台灣是國家

生活中心／綜合報導

一名在YouTube上，擁有超過1360萬訂閱的義大利網紅，專門拍Bass彈奏影片，突然揭露五年前，曾接下一個手遊公司業配，但影片拍完準備上傳時，卻遭廠商施壓，要他刪除提到"台灣是個國家"的網路留言，否則將撤銷所有業配費用，約233萬元，最後他果斷拒絕，強調台灣是個國家，是基本常識。

疫情期間，義大利youtuberDavide，自掏腰包花了超過30萬元，買了15把貝斯，大方送給觀眾們，原本要迎來人生最大筆業配的影片，但沒想到在上傳前，被贊助商施壓，因為他曾經留言過"台灣是個國家"。

義大利網紅 Davide Biale 說：「他們要我刪掉一年前發過的一則 YouTube 留言。我看著螢幕，像是被恐怖遊戲嚇到。原來這家手遊公司來自一個非常不喜歡那類留言的國家，你應該猜得出是哪個。」





義大利貝斯YouTuber Davide（圖/截自Davie504 YouTube）





五年後首度公開這段故事，當時手遊公司提出誘人的合作，60秒業配，給7萬5千美元報酬，約台幣233萬元，但等影片拍完、雙方簽完合約後，贊助商卻要他，刪除台灣是個國家的留言，否則一毛都拿不到。

（圖/截自Davie504 YouTube）

義大利網紅 Davide Biale 說：「這留言也不是政治，那只是地理常識，真的到 Google 地圖看就知道了。但重要的是，我保住了我的原則。我的留言、我的言論自由。也學到一個殘酷的道理：有些品牌想買的不是你的業配，是你的沉默。」





義大利貝斯YouTuber Davide與太太。（圖/截自Davie504 YouTube）









Davide最後很有骨氣，拒絕廠商，重新上傳刪除業配部分的影片，所有費用自行吸收，甚至送出更多把bass，他強調台灣是國家，是基本常識。畢竟他本人談了跨國戀愛，成為台灣女婿，就住在這裡。

瘋狂彈奏迷因歌曲，就連24弦的bass，也難不倒，今年31歲的Davide，用創意跟實力，在YT闖出一片天，頻道訂閱數，已經高達1360萬。會有這則愛台留言，其實有段故事。





（圖/截自Davie504 YouTube）





2019年上傳的這部影片，他到世界各地彈奏，其中一站在台北101前，影片字卡標註國家寫著台灣，當時引發小粉紅不滿，甚至封殺他，Davide才會在留言區回嗆台灣是個國家。如今留言屹立不搖，他也用行動證明，言論自由的珍貴。

