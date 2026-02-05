拒絕提供機密文件給李貞秀 劉世芳：盼各部會首長比照辦理

政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀，擁中國雙重國籍掀起爭議，日前傳出有官員將拒絕李貞秀質詢或索資，內政部長劉世芳開第一槍，規範部內凡密件以上都不能提供，行政院會後再喊話，希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理，對此行政院則表示相關法規疑慮、會參酌。

內政部長劉世芳：「所以我盡量在，我們內政部的話我已經規範，凡密件以上都不能提供。」

對中國籍身分的民眾黨立委李貞秀，將不提供機密以上文件調閱，內政部長劉世芳接受專訪開第一槍！李貞秀親上火線，回應希望劉部長是對所有立法委員都有一致標準，不是為了汙名化貼標籤才產生的決定。但內政部至今，都沒收到她的退籍中華人民共和國國籍申請表影本，等同未完成就職程序，已經兩度發函立法院提醒。

內政部長劉世芳：「在前兩天把國籍法20條裡面，就說得非常清楚，解除立法委員資格的是立法院，已經送給立法院秘書長，也就是在2/3之前兩次發文，密等地認定，是由機關首長來認定，那我也很認真的會希望說，其他各部會的首長，能夠按照我們目前的這樣一個，審認的一個規定來辦理。」

行政院發言人李慧芝：「剛剛部長所提到的，一些相關的法規疑慮，這個部分行政院會來參酌。」

行政院是否通令各機關比照內政部，沒正面回應，至於李貞秀稱無法放棄中國國籍，院長卓榮卓泰強調一切依法。

行政院長卓榮泰：「中華民國的國民，都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員，更要依照中華民國的法律，我們一切依國籍法的標準，來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。」

立委（民眾）陳昭姿：「憲法到底我們現在承認，承認對岸是個國家嗎，你就把憲法改了嘛。」

立委（民）沈伯洋：「這又是在混淆視聽，憲法的解釋不能夠背於現實，如果按照這一派人的講法，請問按照我們的憲法規定，解放軍會變成國軍嗎，兩個國家治權本來就是分開的，主權也是分開的，你本來就應該要，放棄其他國家的國籍，更不要講說，中國是對台灣有敵意的國家。」

綠營強調，從政效忠一個國家原則不變，國籍不容模糊空間，追根究柢在於民眾黨提名中配不分區，難怪外界質疑背後政治目的。

