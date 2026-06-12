拒絕政治打壓！捷克議長見盧秀燕表態：強烈支持台灣參加國際組織

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政治中心／綜合報導

台中市長盧秀燕出訪歐洲第2站飛抵捷克布拉格，重磅拜會參議院議長韋德齊等國會領袖。（圖／翻攝自Miloš Vystrčil臉書）

台中市長盧秀燕歐洲出訪行程進入第2站，當地時間11日飛抵捷克布拉格，重磅拜會參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）等國會「雙龍頭」。面對台灣頻遭國際打壓，韋德齊霸氣表態，強調捷克參議院多次通過友台決議，將台灣視為主權主體，更強烈「支持台灣參加國際組織」。盧秀燕則感動致謝，直言「德不孤必有鄰」，呼籲民主陣營緊密結盟，聯手突破外交封鎖。

盧秀燕此趟歐洲行備受矚目，11日抵達布拉格後，隨即與參議院議長韋德齊、外交國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）展開關鍵對話。韋德齊當面強調，捷克與台灣同樣熱愛並堅持民主自由，深刻理解台灣在國際上腹背受敵的困境。他重申，捷克力挺台灣站上國際舞台，絕不畏懼強權施壓，堅定支持台灣實質參與各項國際組織。

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「台灣每次被打擊時，謝謝國際友人挺身而出！」盧秀燕感性表示，中華民國是主權獨立的國家，只要堅守正確價值，絕對能找到理念相近的戰友。值得玩味的是，韋德齊特別準備了1隻象徵捷克精神的獅子紀念品贈予盧秀燕，並語帶玄機地期勉她「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」，引發外界對她未來政治佈局的高度聯想。

除了鞏固國會外交，盧秀燕也率團直奔布拉格市政府，拜會市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）。雙方聚焦交通建設、教育發展與城市治理等痛點進行深度交流，期盼在瞬息萬變的國際局勢下，持續透過地方治理深化台捷雙邊的民主價值與實質合作。

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