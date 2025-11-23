拒絕日中韓首腦會談！中國致函聯合國「狠批高市早苗」：二戰戰敗國必須深刻反省

高市早苗的「台灣有事」言論引發全球關注。圖／翻攝自X／@takaichi_sanae

日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。中國常駐聯合國代表傅聰日前更致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗涉台言論嚴詞批評：「作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責！」

高市答詢引發外交風暴？

日本首相高市早苗11月7日在國會暗示「若中國攻擊台灣，東京可能採取軍事層面的因應措施」。此言一出立馬引發北京強烈不滿，並透過外交管道抗議，中國官媒也陸續報導，至少2部日本電影的上映被推遲，許多文化交流活動緊急延期或中止，北京日前也正式建議國民避免赴日旅遊。

高市早苗態度強硬。圖／資料照

傅聰致函聯合國：如何解決台灣問題是中國人自己的事

根據中國駐聯合國代表團官網，傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗的言論，是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，也是日本首次在台灣問題上表達試圖武裝介入、對中國發出武力威脅。傅聰直言，高市早苗這番發言已是公然挑戰中方核心利益：「有關言論極度錯誤、極為危險，性質影響極為惡劣。」

傅聰在致函中表示，高市早苗相關言論已嚴重違反《國際法》和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序：「是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉」。

中國常駐聯合國代表傅聰。圖／中國駐聯合國代表團官網

傅聰強調，如果日方未來以武力介入台海局勢，則構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和《國際法》賦予的自衛權，以捍衛國家主權和領土完整。傅聰甚至批評日本作為二戰戰敗國，理應深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾：「立即停止挑釁越線，收回錯誤言論」，並表示該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

中方拒絕日中韓首腦會談、韓國淪夾心餅乾？

另外，日本、韓國與中國早在今（2025）年3月於東京舉行會談，就針對首腦會談達成一致，而日本則擔任輪值主席國，但因日本的國會日程等因素，今年內很難實施首腦會談，因此日本曾暗中向中韓徵詢了明（2026）年1月實施的意向。不過，根據日媒共同社報導，中方已拒絕此提議，目前也無法磋商今後的具體召開時間，會談能否實現也不得而知。

鑒於高市早苗的涉台言論，中方除了提醒中國公民近期避免前往日本、暫停日本水產品的進口外，還通知韓國原定於24日舉行的日中韓文化部長會議臨時延期。報導指出，中國更通過外交渠道向「相關國家」告知，由於日本首相未能妥善應對，因此中方無法應約首腦會談，而這個「相關國家」很有可能就是韓國。

若日中韓首腦會談得以實現，預計中國國務院總理李強將訪日，可能會是讓中日關係緩和的契機。報導指出，日方原本計劃在明年2月以後也作為主席國、儘快促成會談，但中國明年2月將迎來農曆新年，且按慣例中國都會在3月將召開全國人民代表大會，三方首腦會談的協調工作恐更加困難。



