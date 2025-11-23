拒絕日中韓首腦會談！中國致函聯合國「狠批高市早苗」：二戰戰敗國必須深刻反省
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。中國常駐聯合國代表傅聰日前更致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗涉台言論嚴詞批評：「作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責！」
高市答詢引發外交風暴？
日本首相高市早苗11月7日在國會暗示「若中國攻擊台灣，東京可能採取軍事層面的因應措施」。此言一出立馬引發北京強烈不滿，並透過外交管道抗議，中國官媒也陸續報導，至少2部日本電影的上映被推遲，許多文化交流活動緊急延期或中止，北京日前也正式建議國民避免赴日旅遊。
傅聰致函聯合國：如何解決台灣問題是中國人自己的事
根據中國駐聯合國代表團官網，傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗的言論，是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，也是日本首次在台灣問題上表達試圖武裝介入、對中國發出武力威脅。傅聰直言，高市早苗這番發言已是公然挑戰中方核心利益：「有關言論極度錯誤、極為危險，性質影響極為惡劣。」
傅聰在致函中表示，高市早苗相關言論已嚴重違反《國際法》和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序：「是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉」。
傅聰強調，如果日方未來以武力介入台海局勢，則構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和《國際法》賦予的自衛權，以捍衛國家主權和領土完整。傅聰甚至批評日本作為二戰戰敗國，理應深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾：「立即停止挑釁越線，收回錯誤言論」，並表示該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。
中方拒絕日中韓首腦會談、韓國淪夾心餅乾？
另外，日本、韓國與中國早在今（2025）年3月於東京舉行會談，就針對首腦會談達成一致，而日本則擔任輪值主席國，但因日本的國會日程等因素，今年內很難實施首腦會談，因此日本曾暗中向中韓徵詢了明（2026）年1月實施的意向。不過，根據日媒共同社報導，中方已拒絕此提議，目前也無法磋商今後的具體召開時間，會談能否實現也不得而知。
鑒於高市早苗的涉台言論，中方除了提醒中國公民近期避免前往日本、暫停日本水產品的進口外，還通知韓國原定於24日舉行的日中韓文化部長會議臨時延期。報導指出，中國更通過外交渠道向「相關國家」告知，由於日本首相未能妥善應對，因此中方無法應約首腦會談，而這個「相關國家」很有可能就是韓國。
若日中韓首腦會談得以實現，預計中國國務院總理李強將訪日，可能會是讓中日關係緩和的契機。報導指出，日方原本計劃在明年2月以後也作為主席國、儘快促成會談，但中國明年2月將迎來農曆新年，且按慣例中國都會在3月將召開全國人民代表大會，三方首腦會談的協調工作恐更加困難。
更多鏡報報導
中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
中國突封日本旅遊！「這國家」反成最大受益者…日方冷回：過度依賴是一種風險
高市早苗一句「台灣有事」激怒中國封鎖旅遊 中日關係亮紅燈完整時間軸一次看懂
其他人也在看
G20南非峰會登場 罕見「開場就通過宣言」
[NOWnews今日新聞]二十國集團（G20）領袖高峰會22日在南非約翰尼斯堡登場，即便在美國因與主辦國外交關係惡化而全面抵制之下，峰會開幕時便通過了領袖宣言，打破過去需在閉幕後才定案的慣例。綜合路透...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。日本國內從觀光景點、巴士公司到飯店過去1週開始陸續感受到不同程度的衝擊，其中巴士公司坦言已面臨約802萬元的損失：「中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」鏡報 ・ 20 小時前
吐瓦魯國總理訪台圓滿落幕 台吐簽署漁業、運動等合作
吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團圓滿結束訪台行程，並在22日晚間搭機離台。外交部指出，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國間如「至親家人」情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進人民福祉，互助共榮。中時新聞網 ・ 15 小時前
阿布絲出道3年首辦個唱！數度哽噎淚灑舞台 直言曾感到迷失
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「新世代超級女強音」阿布絲於21日晚上在三創ClapperStudio舉辦首場個人演唱會《欸！布要鬧》，這場演唱會對她來說意義非凡...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。自由時報 ・ 17 小時前
法拉盛36歲華男長島作業時觸電重傷 緊急送石溪醫院搶救
紐約長島布倫特伍德(Brentwood)一名男子在作業時不慎觸碰高壓電線，於21日下午被電擊重傷，目前仍在醫院接受治療。世界日報World Journal ・ 1 天前
陸A流升溫 抗流感藥物近一周內銷量增逾兩倍
大陸全國流感患者增加，各類抗流感藥物、感冒退熱類及呼吸道檢測服務銷量均呈現快速上升趨勢。有大陸藥店業者稱，其中大陸抗流感...聯合新聞網 ・ 17 小時前
日本橋海鮮丼辻半普發一萬放大！鮟鱇魚饗宴季節限定新菜單登場
日本橋,海鮮丼,辻半,普發一萬,鮟鱇魚,季節,限定,菜單 響應政府普發萬元政策，日本橋海鮮丼辻半加碼推出儲值回饋優惠：儲值3,000元送300元、6,000元送700元、8,000元送1,000元！此外，食慾之秋也迎來美食界的隱藏珍味——鮟鱇魚。其富含膠原蛋白的魚肝更有「海底鵝肝」之稱。日本橋海鮮丼辻半自11月20日起推出「鮟鱇魚饗宴」，讓饕客大啖秋冬限定美味。景點+ ・ 17 小時前
鹹酥雞買365元遭轟拜金女！情侶鬧分手 業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完
近日一名女網友因鹹酥雞買了365元，被男友怒斥「拜金女」，隨後她怒提分手，引爆網路熱議。對此，有業者立馬跟上話題，推出「拜金套餐」，直呼「一定讓你吃不完！鏡報 ・ 17 小時前
貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...聯合新聞網 ・ 17 小時前
以色列空襲加薩至少百人死傷 居民嘆：停火協議太脆弱
以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯6週前簽署了美國總統川普推動的停火協議，但死傷並未停止，雙方互相指責對方違反協議，以色列指責哈瑪斯的襲擊造成3名士兵死亡，並於22日對加薩走廊發動新一波空襲，造成至少24死、87人受傷。與此同時，以色列持續在約旦河西岸強行徵用巴勒斯坦人的土地。太報 ・ 20 小時前
農遊太平採橘趣 砂糖橘、珍珠柑、帝王柑美味登場
台中太平區農會、太平區公所輔導由何瑞豐班長所領導的果樹產銷第49班，在太平山區種植柑橘，目前已進入柑橘採收的季節，為了讓民眾品嚐各式優質柑橘類美味，推出「農遊太平，採橘趣」活動，民眾只要在12月6日至明年1月14日進行電話預約，就可親手摘採砂糖橘、珍珠柑、帝王柑等美味柑橘。自由時報 ・ 19 小時前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 1 天前
美提28點烏俄和平計畫！全文一覽 川普嗆：澤倫斯基不同意就繼續打仗
美國近日提出了一項新的俄烏和平方案，其中28點提案，包括要求烏克蘭割地、軍力限制60萬人以下、永不加入北約、若烏方對俄境內發動攻擊美國則不再提供安全保證等，該項和談條件將於27日簽署協議；對此烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是烏克蘭面臨「放棄尊嚴」或「放棄與美國作為夥伴」的艱難抉擇，美國總統川普則聲稱，若不滿意此提案「就只能繼續打仗」。鏡報 ・ 18 小時前
南非G20峰會宣言 聚焦關鍵礦產、貧富不均、氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天在南非舉行的高峰會中通過一份宣言，聚焦攸關關鍵礦產取得、對抗貧富不均以及因應氣候變遷的相關措施。中央社 ・ 18 小時前
《各報要聞》陸致函聯合國 對日有自衛權
【時報-台北電】大陸對日反制再升級，針對日本首相高市早苗「台灣有事構成日本出兵」論，陸常駐代表傅聰致函聯合國，指如日本膽敢武力介入台海，將行使《聯合國憲章》自衛權，該公函將作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國；北京並否決舉行陸日韓三國峰會，中共黨報《人民日報》更警告，將採取更嚴厲堅決的反制措施。 公函將成聯合國大會正式文件 大陸常駐聯合國代表傅聰，美東時間21日致函聯合國祕書長古特雷斯，嚴詞譴責日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的表態，他表示，在陸方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。陸方對此強烈不滿、堅決反對，指她的言論公然挑釁、違反戰後國際秩序，並警告如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。陸方並擬將該公函作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國。 日本外務省在發給外媒的電子郵件聲明中表示，該部門已注意到傅聰的信函，強調日本對和平的承諾不變，並駁斥陸方指控為「完全不可接時報資訊 ・ 21 小時前
《大陸政治》明年中日韓首腦會談 傳中國拒出席
【時報-台北電】據日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。 日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中日關係急凍，不僅雙邊旅遊、文化、水農產品等一系列交流往來受挫，中國更狀告聯合國，批評日方不思悔改，拒不撤回錯誤言論，並稱若日本「膽敢在台海進行軍事干預」，中國將堅決行使自衛權。這是中國迄今最強硬的措辭。 日本朝日新聞22日報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），對高市早苗在國會就台灣問題的表態表達不滿。中方指出，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相連。 中方表示，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。報導指出，該函將作為聯合國大會正式文件，分發給全體會員國，且預計中國今後將加大力度向國際社會發出訊號。 中國駐日使館21日則在社群平台X發文指出，「聯時報資訊 ・ 20 小時前
中信盃黑豹旗》大物游擊手陳柏凱身高187公分 身為象迷想跟老哥對決
2025年第13屆中信盃黑豹旗大溪高中挺進8強，陣中游擊手陳柏凱一出場，就被球探鎖定，而他不但敲出安打，也展現出穩定守備，而他目標未來希望可以先旅外，或是有機會進入中職，跟老哥陳品宏對決。TSNA ・ 1 天前
中日關係緊張 KOKIA廣州、深圳演唱會低調展開
中日關係緊張，許多日本明星赴陸演唱會遭取消，不過，被視為日本「國寶級歌姬」的歌手KOKIA在廣州與深圳的演唱會「低調」如...聯合新聞網 ・ 17 小時前
屏東救護車遭砸 警方追查涉案人 (圖)
屏東恆春旅遊醫院22日晚上發生停放在院內停車場的2輛救護車遭砸，救護車擋風玻璃碎裂，警方調閱監視器追查涉案男子中。中央社 ・ 18 小時前