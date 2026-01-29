拒絕最後通牒！伊硬槓川普 美斬首選項曝光 盧比歐嗆哈梅內伊「後繼無人」

在區域反應方面，伊朗媒體宣稱，其「海巴爾．謝坎2」飛彈系統具備突破美國在以色列部署的「薩德」（THAAD）防空系統能力。 圖:翻攝自X帳號@asadnasir2000

[Newtalk新聞] 根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國總統川普正考慮對伊朗發動新一輪大規模軍事打擊。報導指出，在華府與德黑蘭就限制伊朗核計畫與彈道飛彈生產進行的初步談判破裂後，美方內部正評估多項軍事選項，包括對伊朗領導人及高級安全官員發動空襲，以及打擊伊朗核設施與國家機構。

《CNN》引述知情人士說法指出，川普尚未就最終行動拍板，但隨著「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦（CVN-72）及其打擊群進駐中東，美國在區域內的軍事能力已明顯提升。川普本人也暗示，不排除採取涵蓋政權更迭在內的強硬行動，並將伊朗比擬為委內瑞拉，顯示華府對削弱伊朗最高領袖體制的戰略意圖。

川普尚未就最終行動拍板，但隨著「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦（CVN-72）及其打擊群進駐中東，美國在區域內的軍事能力已明顯提升。 圖：翻攝自 @NSTRIKE1231 X 帳號

同時，《華爾街日報》報導，美國與歐洲官員已向伊朗提出三項核心要求，包括全面禁止鈾濃縮、限制遠程彈道飛彈發展，以及停止支持中東地區的代理人武裝組織。不過伊朗方面已明確拒絕相關條件。伊朗政權官員表示，德黑蘭不會在民用鈾濃縮權利上讓步，也不會削減飛彈武庫，並強調飛彈是其對抗以色列的重要防禦能力。

軍事部署方面，美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）指出，川普已下令派遣驅逐艦「德爾伯特．D．布萊克號」及一架 RC-135V 電子偵察機前往中東，以因應持續升高的區域緊張情勢。此外，美國第三個航母打擊群「喬治．H．W．布希號」（CVN-77）也正駛入中東戰區，顯示美軍正在快速集結兵力。

川普已下令派遣驅逐艦「德爾伯特．D．布萊克號」及一架 RC-135V 電子偵察機前往中東，以因應持續升高的區域緊張情勢。 圖:翻攝自X帳號@Defence_Index(新頭殼合成)

《華爾街日報》另披露，伊朗最高領袖哈梅內伊近日前往聖城庫姆，並參訪賈姆卡蘭清真寺。報導指出，此舉在伊朗政治傳統中，常被視為重大決策前的象徵性行動。美國國務卿盧比歐則警告，若伊朗政權出現動盪，「沒有人知道哈梅內伊之後，誰將真正掌握伊朗的領導權」。

川普近日再度公開向伊朗施壓，呼籲其重返談判桌。他表示，一支由「亞伯拉罕．林肯號」領銜的龐大艦隊正快速駛向伊朗，規模甚至超過先前部署至委內瑞拉的艦隊，並強調美國「隨時準備、願意且有能力完成任務」，必要時不排除動用武力。

美國國務卿盧比歐則警告，若伊朗政權出現動盪，「沒有人知道哈梅內伊之後，誰將真正掌握伊朗的領導權」。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

在區域反應方面，伊朗媒體宣稱，其「海巴爾．謝坎2」飛彈系統具備突破美國在以色列部署的「薩德」（THAAD）防空系統能力。另據軍事航空追蹤聯盟（Military Aviation Tracking Alliance）指出，歐洲近期自中東撤離人員的航班明顯增加，顯示非必要外交人員正加速撤離。

此外，外媒引述安全消息人士稱，伊朗目前擁有約 8 萬架「沙赫德」無人機，日產量可達 400 架，並有俄羅斯協助提升產能。分析認為，若美伊衝突全面升級，無人機與飛彈將成為伊朗重要的非對稱作戰手段。

