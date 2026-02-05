拒絕李貞秀向陸委會索資？梁文傑：最嚴格條件處理

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配李貞秀就任不分區立委，卻仍未放棄中國籍。內政部長劉世芳已表明，不會提供機密資料給李貞秀，關於陸委會是否跟進？陸委會發言人梁文傑今天強調，內政部還沒正式做出認定，要等到內政部正式認定再做決定。如果立法院讓李貞秀繼續擔任立委，陸委會對於她的索資，會用最嚴格的條件處理。

梁文傑在陸委會記者會說明，就算內政部認定李貞秀的申請有效，意即還有一年時間可以放棄，但這一年內她仍有雙重國籍。因為李貞秀有中華人民共和國國籍，根據中國的法律，無論是「國家情報法」、「國家安全法」，她都有法律義務遵守，所以會陷於法律的困境。當她手上拿到什麼資料，中共要求她提供，她會不會提供？或者有勇氣不提供，這些我方都不知道。

梁文傑進一步說，李貞秀肩負兩邊的法律義務，為了不讓她為難，為了保護她，陸委會對於她的索資會用最嚴格的條件處理。

梁文傑談及，按照李貞秀說法，她去年12月有飛回去試圖申請，也說會忠於中華民國，如果這是真的，對我個人而言，這些行為值得讚許。不過，因為她有法律困境，行政機關不想讓她處於為難狀況，我們也不想陷人於罪，如果立法院讓她繼續擔任立委，對於她來索資，我們一定會最嚴格處理。

對於未來在立法院，是否會接受李貞秀的質詢？梁僅回應，「這不是我個人的事，行政機關是一體的」。

陸委會發言人梁文傑今天強調，如果立法院讓李貞秀繼續擔任立委，陸委會對於她的索資，會用最嚴格的條件處理。(記者陳鈺馥攝)

