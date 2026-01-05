拒絕死讀書！桃園寒假作業強化在地連結 培養學子競爭力
桃園市115年度國中小寒假作業多元豐富，結合國際教育、在地走讀、技藝教育、健康教育、科技素養、跨域學習、閱讀素養等各項議題，透過各校校本課程、在地文化，注重實踐與體驗，培養及提升學生於跨領域學習之競爭力，這個寒假將會是一個充實且富有意義的假期。
教育局提到，竹圍國中是位於大園區臨海型「非山非市」社區學校，學區鄰近桃園國際機場及竹圍漁港，兼具傳統漁業文化及機場產業特徵，環境使校園經營上面臨不少挑戰與變動，但竹圍國中教師團隊秉持教育初衷，積極打造豐富且具地方特色之校本課程，以「走讀竹圍・健康新視界」為主題，引導學生跨領域整合學習「傳統新技藝─竹中創意窗花」，結合農曆春節傳統習俗文化設計視覺藝術課程，鼓勵學生發揮創意動手實作，設計屬於自己的「獨一無二窗花」。
「走讀新世界GO」透過作業設計引導學生使用Google Maps規劃路線探索「航空城博物館園區」或「圳頭軍史公園」，經由親自走訪、觀看感受家鄉的過去及現在，理解環境變遷、歷史脈絡與家鄉特色；「進擊的熱量大挑戰」，整合健康教育、家政及體育領域素養概念，讓學生學會良好飲食習慣，透過計算熱量、認識食物成分，規劃出符合自身身體狀態的健康運動菜單，並教導學生於過年期間更應注意飲食，思考「吃進去」與「消耗掉」的平衡，認識健康管理重要性。期望透過這份兼具在地特色、跨域整合與生活實踐的寒假作業，引導學生在假期中持續成長，並在理解家鄉之時，也學習理解自己、照顧自己，成為具備文化視野與健康素養的新世代竹圍孩子。
教育局指出，大園國中位處桃園國際機場周邊，坐擁航空城願景、珍貴的許厝港濕地生態，以及深厚的仁壽宮信仰文化，結合自然景觀、在地人文特色及產業發展條件，設計別出心裁寒假作業，讓學生能從家鄉走向世界，實踐閱讀在地、品味家鄉、體現文化共感，隆重推出「閱讀大園三部曲」，將整個大園區變身為天然大教室，透過「LINE@實境解謎」、「百工人物短影音」及「AI擬人化創作」三項寒假作業任務，引導學生走出戶外，透過科技與人文的對話，將在地經驗轉化為與世界接軌的學習基石，期打破教室圍牆，環境即是天然大教室，使閱讀不應侷限於靜態書籍，更該透過「走讀」驗證知識；今(115)年的寒假作業設計核心即是落實「知在地、識在地、傳在地」的期許，讓學生從家鄉出發，激盪出對土地的情感連結。
教育局也談到，楊梅國中位於具人文底蘊與多元文化景觀的楊梅區，從鐵道歷史、客家文化到在地產業構築了學生生活學習場域，以雙語教育、科技素養與跨域課程三大面向推展具特色的校訂課程，讓學生能以家鄉為起點，培養面向世界的國際視野；今年度的寒假作業以「新春梅寶 FUN 寒假」為主軸，融合語文、數學、自然、科技、藝術、社會與健體等多領域知能，透過多元任務讓孩子在生活中展現跨領域整合能力。
在「元氣新生活」中整理家中物品並以圖文紀錄，培養環境意識與自主管理；「廚房幫幫忙」引導學生觀察年夜飯、查詢食材營養素與記錄烹飪步驟，結合健康教育、家庭文化與科技工具；「年夜飯大調查」，以俯視圖呈現圍爐畫面並標註親屬關係，深化家庭系統與社會學習；「英文大挑戰」，讓學生參與英語檢測並學習節慶相關單字，強化雙語應用；「出外踏踏青」透過自然觀察與生活化數學題，引導孩子結合環境教育與邏輯思考；「找找展演活動」，帶領學生接觸藝術展覽或表演，提升審美力與文化素養；「認識家用電」讓孩子了解電壓與家電分類，增進居家安全與科技知識。楊梅國中期待學生完成寒假作業後，不僅能展現平日學習成果、核心素養與創意巧思，更能在這段假期中與家人攜手創造專屬於冬日的新春回憶，為新的一年開啟充滿成長、幸福與學習厚度的美好開始。
而新明國小位於中壢區生活核心區，周邊匯聚早市、夜市與馬祖新村文化園區等多元場域，形成充滿人文與城市節奏的生活環境。學校長期推動「學習與生活連結、知識與行動結合」的教育理念，並以多元文化及閱讀素養為特色，先後獲得114年閱讀磐石獎及112年KDP全國學校經營與教學創新國際認證，展現厚實的課程發展與素養教育成果。
此次寒假作業最大亮點在於結合真實場域、科技應用與遊戲化學習，打造跨域沉浸式探索任務。學生將化身「小小城市探險家」與「AR創客玩家」，走入社區、深入生活，在任務挑戰中整合閱讀、科技運用、表達與問題解決等核心素養。作業融合在地走讀、親子共學與資訊素養，引導孩子在假期中以行動理解世界。今年寒假作業以「在地×科技×素養」為主軸推出兩大主題。「樂遊大桃園，走讀新視界！」以大富翁式城市探險設計串聯桃園十三行政區，學生透過擲骰、走格、抽任務卡，從遊戲中認識地景、文化與美食。「光啟新明夜市，玩學AR宇宙！」則以AR擴增實境打造沉浸式夜市學習場景，學生掃描QR Code完成國語、數學、自然、社會與英語等跨科任務，展現科技融入在地文化的教學創新。新明國小表示，希望孩子在遊戲化學習中累積資訊能力、在地認同與合作表達，讓家鄉成為最鮮活的學習場域。
霄裡國小以八德區湧泉、埤塘地景與豐富的生態環境著稱，長期深耕食農教育、生態永續與行動學習。近年成果亮眼，包括114年KDP教學創新國際認證、114年IEYI世界青少年發明展銀牌、113年閱讀磐石獎、113年印度DFC世界兒童高峰會代表台灣出席，以及111年教學卓越金質獎等，展現其在跨領域與永續教育的扎實基礎。此次寒假作業以餐桌為起點、土地為目的地的核心概念，引導學生從日常飲食出發，開展一段兼具文化底蘊與永續意義的學習旅程。孩子從書寫家庭年夜飯故事、追溯食材來源，到親手製作家鄉料理，透過食物看見家庭文化，並理解「看見食物→認識環境→尊重土地」的永續脈絡。學校更自製桌遊《你農我蟲》，讓學生在遊戲中體驗農田生態循環，使永續概念自然融入生活。寒假作業依年齡層逐步深化：低中年級以繪畫與書寫記錄「家的味道」；四年級以「我的食物旅行記」探索在地食材與食物里程；六年級則以訪談、烹調與紀錄完成家鄉料理專題。搭配自製食農桌遊，孩子從遊戲中理解昆蟲生命史與作物生長，深化生態與永續素養。霄裡國小表示，希望學生在畫、寫、做的過程中與家人建立更深連結，也學會從味道中記錄家鄉、以行動守護環境。
大湖國小位於龜山區林口台地自然資源豐富的區位，四季分明且綠意盎然的校園環境，孕育出親土、和諧的清新人文氛圍。學校長期致力於美感教育、品格教育及在地文化整合，並於114年通過KDP全國學校經營與教學創新國際認證，展現創新課程的豐富成果。今年寒假作業以美感、生活及感恩為核心，規劃一系列藝術行動任務，讓孩子在生活中發現美、創造美、傳遞美。作業內容包括生肖郵票設計、校園寫生、感恩明信片創作，以及 LOGO 刻印紅包袋等多項活動，讓學生從觀察到創作，再到傳遞祝福，將生活經驗轉化為藝術靈感。學校表示，透過這份行動作品集，孩子能在自然中觀察、在創作中表達、在分享中與人連結，成為能將美好帶給周遭的「行動藝術家」。藝術不僅成為孩子表達情感與文化的方式，更成為展現品格、創造力與生活美學的重要途徑。
