拒絕毒駕上路投警強化取締
近期國內接連發生多起疑似施用毒品後駕駛之交通事故，不僅造成駕駛人自身傷亡，更波及無辜用路人，嚴重危害公共安全。對此，南投縣政府衛生局陳南松局長嚴正呼籲，任何形式的毒品施用後駕駛行為皆屬重大危險與違法行為，絕不容許。
毒品會嚴重影響中樞神經系統，導致意識混亂、判斷力喪失、反應遲鈍及情緒失控，駕駛人在此狀態下上路，等同將車輛變成高度危險的移動風險源。近來事故樣態顯示，毒駕行為常伴隨闖紅燈、偏離車道或失控撞擊，其後果往往造成重大傷亡。
為強化毒駕取締作為，警方已配合相關單位，於臨檢及交通攔查勤務中導入「依托咪酯類快速檢驗試劑」，針對疑似施用依托咪酯等新興毒品之駕駛人，依程序進行現場初步篩檢；如檢驗結果呈陽性反應，將依法進一步採集檢體送驗確認，並即時啟動後續行政與司法處置程序，以有效遏止毒駕行為。
依《道路交通管理處罰條例》規定，施用毒品後駕駛車輛，除可處以高額罰鍰，並得吊扣或吊銷駕照；若因毒駕肇事致人死傷，將依法追究刑事與民事責任。地方政府強調，對於毒駕案件將持續採取高密度稽查與嚴格執法，決不寬貸。
衛生局陳南松局長表示，切勿心存僥倖，拒絕毒品、不毒駕，是保障自身與他人生命安全的最低原則。若民眾或親友有毒品相關疑問，或需要諮詢與協助，請撥打毒品危害防制專線0800-770-885（請請你幫幫我），由專業人員提供即時且保密的服務。
其他人也在看
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 106
嗆對盧秀燕腦門開槍！台中25歲女警遭停職…分局：擬記過汰除
北捷發生隨機殺人事件後，社群網站上陸續出現恐嚇留言，造成社會人心惶惶。結果台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，竟也在網路上留言，表示想當「張文事件的號召者」，還嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」。脫序行徑遭地檢署拘提，檢察官訊問後依恐嚇公眾等罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定羈押、不禁見。對此，二分局公告已將黃女停職處分，並擬議一次記兩大過免職，直接汰除。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 72
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 26
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 8
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 16
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
台南老字號銀樓"港口王"勾結詐團! 洗錢逾9億手法曝光
社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付店家提告詐欺
中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王鴻薇不忍了！怒嗆割頸案法官：這不是恐龍法官什麼是恐龍法官
新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。對此，藍委王鴻薇痛批「這不是恐龍法官什麼是恐龍法官」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 7
藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委鄭天財近期官司纏身，遭控涉嫌向業者收賄、並且為其提供「服務」。據悉，檢方指控，他竟讓業者掛名辦公室特助，以協助涉嫌施壓行政機關；意即，以國會辦公室名義，先後為業者找過財政補、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。以此方式，鄭天財遭控，暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳；因此北檢今（24）依貪污罪，對鄭天財求刑10年以上。檢方指控，鄭天財從2020年12月起，在張騰龍等人的牽線下，陸續與涉案業者認識；而這些業者，竟以贊助鄭天財參與原住民豐年祭、以及各種活動為名義，以交付現金或轉帳給張騰龍的方式，定期支付1至10萬不等的賄款。藉由這樣的付款方式，包裝索賄及收賄的供養關係；而行賄者則能受到「立委鄭天財國會辦公室特助」的名義掩護，推展業務更為方便、還能透過鄭的關係接觸到行政機關，得以與後者協調事務。據悉，此案之所以曝光，其實源自於檢方於2023年發現，內政部營建署道路工程組的前組長張之明，於任內涉嫌充當張騰龍的白手套；張的涉嫌收賄金額更是令人驚訝，光是前瞻基礎建設廠商陳登來等人，可能就賄賂他超過7567萬、甚至幫忙買車、給情婦，情節相當誇張。於是，檢方當時先依貪污及收賄等罪，起訴張之明、張騰龍、陳登來等人。國民黨立委鄭天財。（圖／民視新聞）不過，檢方之後繼續順藤摸瓜，從張之明案的扣押證物中發現，張騰龍也曾幫多家綠能產業廠商牽線鄭天財、掛名為後者特助；而鄭天財不僅提供掩護，甚至還可協助找行政機關，前來與業者開協調會。綜上所述，檢方判定鄭天財、張騰龍涉犯收賄、洗錢等罪，因此提起公訴。檢方指控鄭天財至少收賄711萬、張騰龍13萬元，均聲請法院依法沒收犯罪所得。至於涉嫌行賄的業者，包括江男等8人，則都獲得緩起訴處分、期間共2年，但得償還公庫70至200萬元；有1名林姓被告因已身亡，獲得不起訴處分。值得一提的是，檢方另也批評，鄭天財接受各廠商供養長達3、4年，金額逾700萬；並且，他提供的「服務」可說是包山包海，收錢之後，對廠商提出的要求，基本上「照單全收」，時常第一時間提供職務上的協助。檢方砲轟，鄭已擔任4屆立法委員，行為卻對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應有期徒刑10年以上之刑，並期能以此「匡正國法」。原文出處：快新聞／藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年 更多民視新聞報導張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句民視影音 ・ 8 小時前 ・ 7
快訊／嗆張文、鄭捷都是他的人？揚言「炸小港機場」遭收押…看守所跨年
桃園27歲男子張文日前在北捷、中山商圈隨機殺人後輕生，釀4死11傷悲劇；恐懼尚未平息，未料高雄30多歲的蘇姓男子PO文聲稱「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，還揚言「炸小港機場」昨天（22日）遭拘提到案，遭檢方聲押，今天（23日）法院裁准。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文掉落「神秘筆記本」成破案線索
社會中心／巫旻璇報導台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
前員工討債砍殺前老闆 猛刺頸部1刀命危搶救｜#鏡新聞
台中一名25歲的男子 之前陸續借錢給前老闆投資 但是對方一直沒還錢討了幾次債都沒成功，今天（12/24）上午再次持刀上門討債，還挾持前老闆的父親把人叫回來，等前老闆一到家，朝他頸部猛刺一刀，還好送醫後撿回一命，嫌犯行兇後騎車落跑還棄刀，警方2小時內將人逮捕到案。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
揚言"開槍盧秀燕"! 台中女偵查佐遭押 警:擬記2大過免職
中部中心/王俞斐、陳建華 台中報導台中市第二分局一名女偵查佐，揚言要對台中市長盧秀燕開槍，還附上破壞盧秀燕看板的照片，23日晚間遭法院裁定羈押，對此，警方也祭出行政懲處，從即刻起將這名女警停職，並研議一次記兩大過免職，斷然汰除。揚言"開槍盧秀燕"! 台中女偵查佐遭收押 警:擬記2大過免職(圖/翻攝網路)網路發文寫下，要直接在台中市長盧秀燕，腦門開三槍，讓全世界來修理她，還附上破壞盧秀燕廣告看板的照片，貼文充滿恐嚇意味，發文者，是台中市第二分局，一名女性偵查佐。女警涉犯恐嚇危害安全等罪 23日晚間遭法院裁定羈押但不禁見(圖/翻攝網路)這名女警，112年開始，在台中市第二分局服務，不過近期開始出現異常舉止，警方在11月的時候協助她諮商就醫，並且禁止她領取槍枝服勤。不過情況似乎沒好轉，她一再發表脫序言論，還揚言對台中市長不利，涉犯恐嚇危害安全等罪，23日晚間遭法院裁定羈押但不禁見。台中市第二分局做出懲處 即刻起將這名女警停職並擬議記一次兩大過免職(圖/民視新聞)法院裁定收押不禁見，台中市第二分局，也做出懲處，即刻起將這名女警停職，並擬議記一次兩大過免職。警方強調，警察身分不會因為下班，或是使用私人帳號有所區隔，不允許任何涉及恐嚇、或影響社會觀感的言行舉止，這次祭出停職處分，盼能及時止血，避免影響警察形象。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：揚言開槍盧秀燕！台中女偵查佐遭羈押 警方：擬一次記兩大過免職 更多民視新聞報導台中廟會激戰肉搏片流出！阿志頭「超粗1條」掉出台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」下場出爐！法官裁定羈押台中市跨年宣傳「Hi8」除了盧秀燕都是AI 網：預算全台第三民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「願接受凶手孝順嗎」炎上！割頸案審判法官名單曝 網轟：比殺人犯還狠
新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」。而二審的審判由合議庭由審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲組成，審判一出，引爆網友怒火痛批「法官比殺人犯還狠」、「法官瘋了」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 16
中市警局女偵查佐社群發文「開槍盧秀燕」 今日速遭拘提到案
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導受到北捷攻擊事件影響，這幾日社群平台不時有網友發表恐怖攻擊相關言論，部分IP設置在境外，引起大眾恐慌，警方也一一介入...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
北車、中山砍人平板有預謀計劃！張文「死前遺言曝光」殘暴脫口1句
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨周邊，昨（19）日晚間發生震撼社會的重大暴力事件。27歲男子張文在多個地點投擲煙霧彈、縱火，並持長刀對路人展開無差別攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方圍捕過程中，張文最終墜樓身亡，事件引發全台高度關注與民眾恐慌。警方進一步查出，張文並非臨時起意，而是自當天下午接近4時起，就陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案歷程長達3個多小時，而他生前高喊的「一句話」，也成了外界關注的最後遺言。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
台中豐原持刀傷人案 傷者恢復生命跡象 嫌犯神岡落網
台中市豐原區豐南街今（24）日上午1名男子遭人持利器刺傷脖子，當場失去生命跡象，緊急送往醫院搶救，稍早傷者目前恢復生命跡象。而警方鎖定25歲張姓男子，已於今日11時在神岡區神洲路一帶查獲犯嫌，已將張嫌...華視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
男公車上講電話咆哮「要去投手榴彈」 全車嚇壞驚逃...警火速圍捕
新北市40歲蕭姓男子因不滿勞資糾紛調解結果，昨（22日）下午搭乘淡水客運公車時，竟在車上對著電話另一頭狂飆，甚至脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈！」等驚悚言論。車內乘客聽聞後嚇得魂飛魄散，趕緊報警，警方獲報後火速展開攔截圍捕，成功將這名「炸彈客」攔下，依恐嚇維安罪嫌移送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話