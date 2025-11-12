拒絕洗腎！愛吃9好食腎臟會感謝你，日權威「護腎回春湯」逆齡補元氣
你知道嗎？台灣平均每8位成人就有1人正面臨腎臟病危機，更嚇人的是，超過9成早期患者毫無自覺，一不小心，就可能一步步走向洗腎命運。日本腎臟權威上月正博醫師指出，日常飲食若能融入9種「護腎回春食材」，再搭配他親授的「腎臟回春湯」，有助延緩老化、守護腎功能，遠離洗腎威脅！腎臟是身體的「超強淨水器」，加班濾毒最怕過勞與老化
腎臟堪稱「超強淨水器」，上月正博醫師解釋，血液流經腎臟時，會由「腎絲球」這套微血管過濾系統清潔，像人體的「濾心」般每天過濾血液、排出廢物，但是糖尿病、高血壓都會讓腎臟微血管受損，成了洗腎兩大元兇。加上年齡也是腎臟隱形殺手，腎功能會隨著歲月自然衰退，因此日常護理格外重要。
上月正博醫師憑多年臨床經驗，精選出9種能幫腎臟「重啟青春」的關鍵食材，日常適量攝取，有望減緩老化、預防血管受損，為腎功能「加分」！需要特別注意的是，如果已確診慢性腎臟病，飲食控制需格外嚴謹，請務必遵循醫囑調整飲食，切勿自行大量攝取，以免造成反效果！
護腎吃什麼？專家精選9種食材，保護血管減負擔
1.牛蒡：含水溶性與非水溶性纖維，幫助腸道健康、同時有利穩定飯後血糖、維持血管彈性。
2.菇類：富含水溶性纖維，能餵養腸道好菌、改善腸道菌相，當腸道健康，腎臟負擔越輕。腎臟科醫師洪思群也曾指出，若腸道菌叢失衡，食物會被壞菌轉化成尿毒素，當腎臟過勞無法排除，傷害殃及全身。
3.蒟蒻：豐富非水溶性膳食纖維，增加糞便體積，促進腸蠕動、幫助排便，避免毒素堆積影響腎功能。研究指出，長期便秘可能提高慢性腎臟病風險。
4.海藻：富含水溶性膳食纖維，可餵養腸道好菌、穩定菌叢平衡，堪稱「腸腎守護神」！研究發現，日本人因自古吃海藻，使腸道菌能有效分解並利用這些纖維，進而改善腸道環境、降低腎臟負擔。
5.雞胸肉：高蛋白、低脂肪，維持肌肉與免疫力。然而，腎功能不佳者，蛋白質限制格外嚴格，務必遵循醫師建議調整攝取量，避免腎臟負擔加重。（編輯推薦：蛋白質吃錯恐成洗腎候選人？天天超量吃這肉，腎衰竭風險暴增40％）
6.油脂豐富魚類（如鯖魚、秋刀魚）：豐沛的Omega-3，幫助血管保持彈性、減少血管發炎、護腎防老。
7.青花菜：富含強力抗氧化成分「蘿蔔硫素」，能中和活性氧類、保護腎臟細胞、抗氧化。蘿蔔硫素切碎後更會釋放、轉化，研究發現將青花菜切碎後靜置30分鐘再煮可增加近3倍釋放量。
8.番茄：富含茄紅素，能強力抗氧化、延緩血管老化，進而守護腎臟微血管健康。
9.洋蔥：含有植化素「槲皮素」，具有抗氧化、穩血壓效果，防止高血壓造成的腎臟損傷及血管老化。
滿滿茄紅素與抗氧化好油！一碗補水護血管的日常保養湯
上月正博醫師強調，善用天然護腎食材、融入三餐，相當於幫腎臟「延壽保養」。為了讓大家更容易實踐，他公開私房「護腎回春湯」食譜，一天一碗輕鬆幫腎臟補元氣、補健康！
【番茄鯖魚湯】材料：番茄半顆（約100g）、鯖魚水煮罐半罐（無鹽）、蒜泥5g、韓式辣醬半小匙、芝麻油1小匙、水300ml、麵味露3/4大匙。
做法：番茄切大塊，熱鍋加芝麻油、辣醬、蒜泥炒香。接著，加入番茄與鯖魚罐頭（含湯汁）拌炒均勻。最後倒入水與麵露，蓋鍋煮滾後轉小火2分鐘即可。
