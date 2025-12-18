拒絕派拉蒙收購！華納兄弟董事會：無足夠融資保障 傾向合作Netflix

影音串流平台龍頭Netflix日前對外宣布，準備以720億美元（約新台幣2兆2722億）收購華納兄弟集團旗下電影跟電視工作室、HBO以及HBO Max；不過派拉蒙影業隨即跟進，出價1084億美元（約新台幣3兆4217億）攔轎搶親，華納兄弟董事會17日致函股東，明確表態拒絕派拉蒙提出的收購案，理由是派拉蒙提出的收購案無法提供足夠的融資保障，而Netflix提出的合併條件比較好。但這場娛樂產業的爭奪戰最後鹿死誰手尚未底定。

華納兄弟董事會17日拒絕派拉蒙提出的1084億美元的收購案，理由是派拉蒙的提案並未能提供足夠的融資保障。根據外媒報導指出，派拉蒙稱其融資非常穩健，但華納兄弟探索質疑，為何派拉蒙要尋求外部幫助，而不是自己本身投入更多資金。

華納董事會表示，派拉蒙一再誤導股東，宣稱其每股30美元的現金出價已獲得大股東、也就是甲骨文共同創辦人艾里森家族的全額擔保，但事實並非如此，派拉蒙影業的這項投資，很大程度上是由沙烏地阿拉伯、卡達和阿布達比的王室家族資助的。

相較之下，Netflix提出的每股27.75美元收購案，雖然比派拉蒙開出的每股30美元要低，但華納表示，Netflix擁有強大的債務承諾跟現金流，也無需進行額外的股權融資，跟Netflix的合併條件較好。

媒體分析師費雪表示，現在派拉蒙可以完全退出併購案，但這情況不會發生。併購案最後要由華納兄弟股東會拍板定案，Netflix是否順利併購華納還在未定之天。

