拒絕溝通！為何其他平台不用禁？ 警政署：只有小紅書不甩打詐

小紅書涉詐騙遭禁1年，引發用戶反彈聲浪，還有網友認為：「臉書詐騙更多為何不用禁？」，部分政治人物亦批評：「內政部封鎖小紅書無依據」、「暫行措施形同變相封鎖」；對此，警政署表示，Meta、TikTok、Google及LINE等4大網路業者，均已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，僅剩小紅書置之不理，已符合緊急案件的要件，因此實施停止解析於法有據。

刑事局表示，去年1月到今年11月間，小紅書詐欺案件造成的財損高達2億4768萬餘元；今年7月2日，國安局公布檢測結果，小紅書在15項資安檢測全數違規，存在過度蒐集個資及權限濫用等重大資安疑慮。

不僅如此，小紅書面對政府改善要求置之不理，完全拒絕與相關單位溝通，相較之下，Facebook、Instagram、Threads、TikTok、YouTube及LINE等7個平台，已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，意即遵守台灣法律，並設立法律代理人處理爭議。

去年8月到今年11月間，4大平台同步配合政府下架詐騙廣告，Meta為11萬2054件，Google為4472件，LINE則是停權9萬2831筆詐騙帳號：除此之外，根據Meta自行統計，過去2年在台移除430萬則詐騙廣告。

刑事局澄清，政府針對所有違規者一視同仁，先前Meta因廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告等事由，遭到政府連續裁罰3次，總計罰鍰高達1850萬元，4大平台成為「納管業者」後，政府將採取「嚴格監理、依法重罰」等措施，現在小紅書停止解析，雖然處理方式有異，但打詐目標完全一致。

