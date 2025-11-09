（示意圖／軍聞社）

隨著F-16V機隊交付延宕，國內又有輿論對於「應該外購哪型戰鬥機」掀起辯論，甚至有人大放厥詞夢想外商在台設立「生產線」。民主國家的國防政策固然可以匯集民意供作建軍參酌，但裝備採購關乎戰力的形成和穩定，有其專業和脈絡，並非即興式的三言兩語就能輕鬆達標。

操作及保修高科技裝備並不容易，目前國軍人力招募吃緊 ，軍校和幹部自願離退人數居高不下，如今竟還想再像30年前一樣「維持多套系統運行」，實在有違軍事科學的基本精神，遑論建立現代化國軍。

反觀今年5月一場「印巴空戰」的結果已明白告訴世人，世界早已邁入系統化作戰的模式，就算把巴基斯坦的懸殊戰果視為「僥倖」得勝，但在聯合作戰架構下的各種火力配置和運用已是無可忽略的必要條件。我國在缺乏美方供應新版Link-22資料鏈路和其他附屬的防空情報傳遞單元要件的情況下，現在想要和美國印太總部建構「即時作戰圖像」無異天方夜譚。如今居然還有社會人士認為可向法國採購「飆風」戰鬥機隊應急，簡直是異想天開。

法國的「達梭」廠商早在10年前就已覬覦亞太市場，更企圖從印尼著手設立據點，向東協各國推銷，不難看出老牌軍火廠商一面鎖定高衝突潛在區的東南亞，另一面卻也想兼顧波灣地區各土豪國家的法製機隊維修，以期進而建立廠站，無非是早就嗅到該地區的軍售巨大利益。

但試想，何以各國迄今仍然多所保留未向法國廠商出單，甚至連美製第5代戰鬥機系統近年都鮮少在東南亞成功地攻城掠地？答案自是不言而喻，因為沒有一個國家願意在大國的博弈中淪為軍購冤大頭。

現代軍備是系統化整合成效的能力展示，簡言之，軍事作戰是系統和系統的對抗，絕非「一架新型戰鬥機」或者「一艘匿蹤外型軍艦」的簡單樣態呈現。當然，我國已編列近兆元的國防預算，還被美國施壓要增加至GDP5％的前提下，裝備系統更新換代所形成的戰力空隙，彷彿一塊鮮肉，自然會引來軍火廠商騷擾。

因此，國防部甚至立法院和監察院，必須緊密監督不肖廠商可能帶風向試探，防範刻意透過輿論誤導視聽，拒絕被人當作軍購的「盤子」，讓建軍備戰能步上國際「簡單化」、「多功能」的趨勢及正確的途徑。

倘若F-16V繼續延宕，我國應該本著買方市場的應有權利，要求美國原廠停止交付已落伍的系統，同時極力爭取促成新版F-35B，以因應台海空權新貌！（作者為前空軍中將副司令）