（圖／本報系資料照）

最近有個基金會的內部風暴衍生出名人失智問題。隨著社會高齡化發展，台灣這問題將更加嚴重，但更可怕的是，我們社會彷彿也正在經歷一場無聲的「失智」。這指的並不是醫學上的退化，而是一種對公義的遺忘、對原則的鈍化、對公平的失感。當法治被選擇性記憶、民主被工具化、制度被私利吞噬，整體社會就像逐漸喪失判斷力的患者，雖還在運作，卻病的不輕。

醫學上失智的第一個徵兆，是記憶的斷裂。民主社會的記憶是對規則的尊重與延續。然而「當下有利就記得，當下不利就遺忘」。同一套制度，在不同立場下被解釋為正義或邪惡；同一個原則，在不同情境下被拿來辯護或拋棄。這種選擇性記憶，讓法治不再是穩定的框架，而變成可被操弄的工具。

廣告 廣告

失智社會的第二個徵兆，是判斷力的退化。民主的核心，不只是多數決，而是建立在程序正義與少數保障之上的理性決策。但當社會習慣以情緒取代討論、以立場取代是非，判斷就開始失準。網路聲量變成真理，標籤取代論述，對錯不再重要，讓政治人物更傾向迎合，而非引導。

失智社會的第三個徵兆是道德感的鈍化。當不公不義反覆發生卻未被有效糾正，人們會逐漸習慣，甚至合理化它。「大家都這樣」、「現實就是如此」成為最常見的辯解；當違規者沒有付出代價，守規則的人反而吃虧，久而久之遵守制度就不再是一種榮譽，而是一種愚蠢。這種價值的反轉是社會失智最深層的危機。

台灣社會對大罷免、關稅、軍購、核能等議題都出現了社會失智的現象，而令人不安的不只是失智本身，而是對失智的無感。當不合理變成日常，當混亂被視為常態，當人們對制度的期待降低到只求不要太糟，那代表社會已進入一種低標運作。

被讚譽為歐洲最著名年輕思想家之一的羅格．布雷格曼，在《抱負：善用天賦，成為舉足輕重的自己》新書中指出，當代最聰明的人才正擠在金融或法律產業中，領著優渥薪水，卻在對世界無關痛癢的問題上消耗生命，這讓社會變得更「精緻的平庸」。作者提醒大家，如果你想有所作為，並非取決於你是否「天生是改變世界的料」，或具備某些特質，前提是只要你相信你的志業與抱負，並付諸行動。

社會的失智，從不是某一群人的問題，而是大家整體互動的結果。當我們選擇忽視不合理、用情緒回應複雜議題，其實都在加速這場退化。相反地，當我們願意多一分對規則與公義的堅持，就是正在為這個台灣社會恢復記憶。（資深媒體出版人）