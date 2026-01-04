《拒絕聯考的小子》女主「自掏腰包」助電影重回大銀幕！簡秀枝憶當年彭雪芬「不為利誘」讓導演徐進良感佩在心...後遇好姻緣「果斷息影」展現勇氣與大智慧

由導演徐進良執導的台灣經典電影《拒絕聯考的小子》，經國家電影及視聽文化中心2K數位修復後，於昨（3日）在新莊國家電影及視聽文化中心舉行台灣首映會。對此，《典藏雜誌》社長簡秀枝分享觀後感，指出 「所謂『一試定終身』，對許多人來說，都是刻骨銘心的，當成績優異、特立獨行的建中學生吳祥輝，大膽拒絕聯考，立即帶來校園迴響與社會衝擊」。

簡秀枝於以「仙氣飄飄、夢想青澀......再看《拒絕聯考的小子》修復電影」為題於臉書分享電影觀後感。她表示，46年的時間過去，當年那個擁抱青澀愛情與夢想的女主角彭雪芬，從學生情人，清純玉女，如今貴為台新新光集團董娘，以及擁有2個兒子、3個金孫的福氣奶奶。

簡秀枝說，彭雪芬的漂亮容顏，改變不大，只是多戴了老花眼鏡，「然而，呈現的是更精準俐落、成熟與智慧感」。簡秀枝提到，彭雪芬在全場見證與掌聲中，分別接受夫婿吳東亮，與兒子吳昕威、吳昕豪的獻花，「息影後的人生，步步高升，依舊高潮迭起，幸福圓滿，盡在不言中」。

簡秀枝指出，《拒絕聯考的小子》係由國家電影及視聽文化中心，於去年（2025）啟動2K數位修復工程，「彭雪芬也慷慨參與贊助，修復後影片，已在新加坡完成世界首映與售票放映，3日晚間則由吳東亮、彭雪芬伉儷具名，邀請台灣的親朋好友共賞」。

簡秀枝提及，《拒絕聯考的小子》的底片，一直由導演徐進良保存，「如今獲得專業修護，讓影迷重溫該部影片的青春記憶，歲月太匆匆，留下許多話題，頗耐人尋味」。她說， 所謂「一試定終身」，對許多人來說，都是刻骨銘心的，擠擠擠、考考考，「當成績優異、特立獨行的建中學生吳祥輝，大膽拒絕聯考，立即帶來校園迴響與社會衝擊」。

簡秀枝表示，現年已屆八旬的導演徐進良，當年有遠見，率領的團隊，把「拒絕聯考」當作嚴肅電影議題，大膽起用新秀，讓清純的臉孔，帶領觀眾，回到那個扭曲、又令人懷念的社會，翻滾出若干議題。她說，像大學聯考存在必要性的教育問題，青春與校園電影的產業發展問題，還有慧眼識英雌，電影中人的蛻變與福禍問題，漣漪效應不斷。

簡秀枝指出，全場的觀眾，欣賞完電影，對於彭雪芬18歲時的飄飄仙氣，讚不絕口，「而在46年的歲月翻滾，竟然還保有那份清純，著實不易」。

簡秀枝點出，在徐進良眼中的彭雪芬，不只外型甜美，身上還帶有股俠義之氣，「他記得《拒絕聯考的小子》上映後，男女主角，一炮而紅，參與演出的演員，也水漲船高，身價百倍」。

簡秀枝表示，當時加價挖角的傳聞不斷，有些演員無法抗拒誘惑，跟著疊高的片酬，另謀發展，「但彭雪芬講義氣，不為利誘，繼續履行合約，安心拍片，讓徐進良感佩在心」。簡秀枝說，最後彭雪芬遇到好姻緣，果斷息影，嫁作人婦，展現人生路上的另一種勇氣與大智慧，從此鶴立雞群，相夫教子，繼續譜寫她的豐盈人生。

