拒絕臣服為「中國台灣」！賴清德：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸之紅線

總統賴清德今（11/26）上午召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，總統致詞提及，「最具威脅的腳本，不是武力而是放棄」，向侵略者妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役，應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線。

賴清德表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。

他說，一如國際所關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

賴清德說，不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴清德指出，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象。

他說，在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標。

賴清德指出，這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

賴清德重申，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

他說，堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。我們更高度警惕，中國在加快「武統台灣」軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

賴清德說，國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

賴清德提及，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

賴清德喊話，各位國人同胞，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

賴清德說，然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

賴清德指出，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！

賴清德強調，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但我們深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，「我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。」

