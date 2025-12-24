拒絕與惡魔共生還給台南乾淨初選 民進黨議員批國民黨介入民進黨初選

台南市議會副議長林志展等人舉行記者會，質疑國民黨籍議員蔡育輝所稱「陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，此事已經涉及私利上的結盟。 圖：民進黨團提供

[Newtalk新聞] 台南市議會副議長林志展、民進黨團議員周嘉韋、李宗翰、郭鴻儀、林依婷、謝舒凡、黄肇輝、余柷青、朱正軒、沈家鳳和楊中成今（24）日舉行記者會，質疑國民黨籍議員蔡育輝所稱「陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，此事已經涉及私利上的結盟，請陳亭妃立委出來說清楚，是否透過私人利益的協助，換取藍營政治上的支持？

他們指出，根據《鏡週刊》報導指出，蔡育輝議員家族看準柳營奇美醫院穩定的就醫人潮與車流，透過立委陳亭妃於立法院經濟委員會的影響力，成功承租醫院南側的台糖土地，設置私人收費停車場，每日可獲取可觀收益。

廣告 廣告

他們強調，柳營奇美醫院希望承租附近台糖土地，以擴建醫院所需的停車空間時，整個程序卻一再受阻、進展緩慢，過程一波三折，令人合理懷疑，是否有特定既得利益者從中干擾，刻意阻止公共醫療設施的合理擴充。柳營奇美醫院是溪北地區重要的醫療據點，長期肩負大量急重症與日常門診需求，但院內停車空間不足，導致許多就醫民眾及第一線醫護人員被迫在院外停車，徒增就醫與工作的不便。更令人不滿的是，蔡育輝家族所經營的私人停車場，不僅收費偏高，場內道路破損、管理不善、雜草叢生，卻仍因地點鄰近醫院而成為民眾「不得不使用」的選項，形同變相壟斷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳亭妃：延續賴總統市長初選6議員相挺精神 贏得勝利成爲桶箍

台南直飛日本熊本今首航 黃偉哲：台南國際航線再邁新里程