拒絕與惡魔共生 還給台南乾淨初選

國民黨介入民進黨初選的相關爭議持續發酵，台南市議會民進黨團林志展副議長、周嘉韋、李宗翰、郭鴻儀、林依婷、謝舒凡、黄肇輝、余柷青、楊中成、朱正軒等10位議員昨（24）日共同召開記者會，質疑國民黨籍議員蔡育輝所稱「陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，此事已經涉及私利上的結盟，請陳亭妃立委出來說清楚，是否透過私人利益的協助，換取藍營政治上的支持？

民進黨台南市議會黨團喊話，要求國民黨停止介入市長黨內初選（圖／民進黨台南市議會黨團）

根據《鏡週刊》報導指出，蔡育輝議員家族看準柳營奇美醫院穩定的就醫人潮與車流，透過立委陳亭妃於立法院經濟委員會的影響力，成功承租醫院南側的台糖土地，設置私人收費停車場，每日可獲取可觀收益。

廣告 廣告

然而，民進黨團議員指出，當柳營奇美醫院希望承租附近台糖土地，以擴建醫院所需的停車空間時，整個程序卻一再受阻、進展緩慢，過程一波三折，令人合理懷疑，是否有特定既得利益者從中干擾，刻意阻止公共醫療設施的合理擴充。

民進黨團議員進一步說明，柳營奇美醫院是溪北地區重要的醫療據點，長期肩負大量急重症與日常門診需求，但院內停車空間不足，導致許多就醫民眾及第一線醫護人員被迫在院外停車，徒增就醫與工作的不便。更令人不滿的是，蔡育輝家族所經營的私人停車場，不僅收費偏高，場內道路破損、管理不善、雜草叢生，卻仍因地點鄰近醫院而成為民眾「不得不使用」的選項，形同變相壟斷。

民進黨團議員也出示民眾網路留言指出，蔡育輝疑似為維護自家停車場利益，濫用公權力檢舉其他民間停車場，導致周邊停車空間陸續被迫停業，使得醫療人員只能將車輛停放在數公里外的特約停車場，再搭乘接駁車往返醫院。民眾直言，醫療從業人員本就承受高度工作壓力，卻還要額外負擔通勤時間與精神耗損，若因此選擇離職，最終受害的仍是溪北地區廣大的就醫民眾。

民進黨團多位議員嚴正要求陳亭妃委員正面回應社會質疑，清楚說明是否利用立委職權，協助國民黨蔡育輝家族取得台糖土地使用權；是否與特定政治人物或其家族形成利益共生關係；更必須交代，是否有利用公共資產與制度影響力，間接成就私人營利行為，犧牲公共醫療需求與市民就醫權益。民進黨團強調，公共資源應該是為了社會大眾謀求福利，絕不該成為政治人脈的提款機！

延伸閱讀

從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情

直球對決！再次喊話柯文哲戰台南市長 蔡壁如：怎知謝龍介不會禮讓？

台南市長民調領先林俊憲 謝龍介曝：黨快談定提名辦法了