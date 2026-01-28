拒絕菸味急煞！北市好孕專車列34司機黑名單 再犯永不派單

為減輕孕婦交通負擔，北市自民國112年7月推動好孕專車。（本報資料照片）

為減輕孕婦交通負擔，北市自民國112年7月推動好孕專車，補助孕期至產後6個月搭乘。市長蔣萬安28日宣布，Uber加入「好孕2U專車」，車輛由1.5萬輛增至3.4萬輛，安全座椅數全國第一，3月3日上線。另針對民眾陳情司機抽菸、急煞等問題，公運處表示，至今累計34件列黑名單，申訴成案後第一次召回駕駛加強教育訓練，如再次遭投訴陳案，即列入黑名單，停派接送好孕專車乘客。

現行參與北市好孕專車車隊有台灣大車隊、大都會車隊及yoxi車隊等，車輛數約為1.5萬台，公運處表示，其中有提供兒童安全座椅車輛數共約為500台，Uber平台配合車隊參與好孕專車服務可再增加約1.9萬台，總服務車輛數可達3.4萬輛，可提供兒童安全座椅車輛數則可再增加至約660台。

針對民眾陳情司機抽菸、急煞等問題，公運處長李昆振表示，好運專車上路以來計列黑名單34件，民眾搭乘好孕專車申訴成案後第1次召回駕駛加強教育訓練，如再次遭投訴成案，即列入黑名單，停派接送好孕專車乘客。

此外，現行服務車隊及Uber平台合作車隊皆有提供乘客實際乘車感受給予駕駛評分機制，同時車隊也提供相關教育訓練；另台北市公共運輸處針對車隊每年也有車隊品質評鑑，透過評鑑機制維護本市計程車及好孕專車服務品質。若發生司機拒絕接受乘車券使用的情形，社會局也已明確訂定處罰條款。

Uber公關傳媒總經理邱凱迪表示，平台也會有很好的教育訓練，也訂有相關指引，若有違反指引的行為如超速、服務品質不佳等，針對投訴多的駕駛，最重會有停權等相關機制。

