美國總統川普7號指示美國政府，退出多達66個國際組織和條約。《聯合國氣候變化框架公約》、聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）等，都包括在內。根據”日經新聞”報導，美國剛對委內瑞拉實施軍事行動，顯示對外政策方向，明顯轉向追求「以實力建立秩序」，而非參與一大堆的國際組織。國際法專家指出，川普政府 本次退出的對象，涵蓋經濟合作、貿易、和平建設、及國際法等多個領域。美國還將退出 設立於東京澀谷的聯合國大學、國際貿易中心、聯合國和平建設委員會、以及聯合國婦女署（UN Women）等機構，並將以川普的個人風格，讓美國重新掌握世界秩序。

退群幾乎1次退光光，美國總統川普，繼去年1月宣布，將從2026年1月22號起，正式退出 世衛組織後，7號又再度簽署總統備忘錄，率領美國 退出 多達66個 「不再對美國有利」的國際組織，引發國際譁然。 聯合國祕書長發言人 杜加里克：「有關美國(1，7)宣布，退出多個聯合國組織的決定，祕書長對白宮發表的聲明 感到遺憾，但聯合國仍有責任，為所有依賴我們的人服務，我們將持續堅定地 履行我們的任務。」

法國總統 馬克宏：「美國是一個老牌強國，但它卻逐漸在背棄一些盟友，想擺脫仍在進行中的國際規則，無論是在貿易 安全問題，或是在國際論壇方面。」

除了 已成定局的 巴黎氣候協定、和世衛組織 之外，美國 這次 1口氣 退出了 31個 聯合國機構，以及 35個 非聯合國組織，包括: 聯合國水機制、聯合國海洋法公約、 聯合國人口基金，以及聯合國促進性平和婦女賦權署 等。CNN報導，這是川普回鍋後，美國在主導 國際合作上的 再一次倒退。美國總統 川普：「我認為 只有美國出錢不公平，後來有人打電話給我說算了 ，我們就別再管了 我也照做了，但非常重要的1點是，德國 法國 和其他國家 也應該出錢，這從一開始就是我的訴求。」

卡內基國際和平基金會 資深研究員 派崔克博士：「坦白說 如果美國決定退出，那其他參與者 就會占據主導地位，而最強大的參與者，將主導整個局面。」

根據CNN報導，美國國務卿盧比歐 在1份聲明中表示，美國正在重新定位，把資源轉移到，對美國人民有利的領域，對外展開合作；同時，不再把資金和外交資源，浪費在與美國利益無關的機構上。此外，國際法專家也指出，聯合國成立80周年，執行任務的效率與效能，的確需要改革，才能不再讓最大的捐助國，美國，感到自己只是冤大頭。

