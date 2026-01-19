拒絕被勒索！川普加關稅，歐盟祭「反脅迫工具」與3.4兆報復清單迎戰？

編譯曾宜婕／綜合報導

歐洲恐對美實施「報復性關稅」！川普日前宣布，包含丹麥在內，要對8個派兵支援格陵蘭的歐洲國家加徵10%關稅，甚至聲明在6月要提高至25%。據路透社19日報導，歐盟各國於週日（18日）達成共識，正在評估多項反制方案、擬定應對措施。並於22日在比利時布魯塞爾召開緊急會議。

歐洲目前最有可能的反制方案是對美實施「報復性關稅」，但法國總統馬克宏和一些歐洲議會議員強烈呼籲啟動《反脅迫工具》（Anti-Coercion Instrument, ACI）。《經濟學人》19日分析指出，一旦祭出ACI制裁，恐引發美國報復性的連鎖反應，將對局勢造成更大的混亂。

歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾公開表示，只有丹麥和格陵蘭能夠決定格陵蘭事務。（圖／翻攝畫面）

歐盟策略一：對美國課徵報復性關稅

分析指出，歐洲最直接的回應可能是對美國實施「報復性關稅」，歐盟目前正在檢視一份規模高達930億歐元（約台幣3.41兆）的美國商品報復性關稅清單。這項清單是歐盟於去年7月和美國達成關稅協議後訂定的，當時歐洲接受了美國 15%的關稅稅率且不予報復，但為了應對美國調升關稅的威脅準備了這項「報復性關稅清單」。

分析指出，歐盟對於是否實施報復性關稅仍猶豫不決，因為他們希望美國在俄烏戰爭中和歐洲持一致的立場。雖然川普已經停止了對烏克蘭的所有軍事與財政援助，歐洲也接手提供該國資金與大部分軍火，但美國仍出口許多由歐洲出資購買的武器，特別是針對愛國者防空飛彈與情報資訊，美國的角色依舊至關重要。

歐盟策略二：採取《反脅迫工具》（Anti-Coercion Instrument, ACI）

經濟學人指出，如果歐盟認為關稅的威脅大於俄烏戰爭的威脅，他們可能會祭出另一個俗稱「貿易火箭筒」（trade bazooka）的強大經濟制裁方案，也就是《反脅迫工具》（Anti-Coercion Instrument, ACI），歐盟迄今尚未對他國實施ACI。

歐盟通常只會針對他國經濟上惡劣或不當行為做出對等關稅或補貼等措施回應，但ACI允許歐盟對「脅迫行為」採取幾乎任何形式的反擊，其中包含限制參與公共招標、在歐洲的投資或銀行活動、限制服務貿易。而美國在服務貿易領域對歐盟擁有順差，其中包括數位服務。

美國稅務基金會指出，ACI原本是為了防禦中國這類國家，而非為了制裁像美國一樣的盟友。據報導，法國總統馬克宏和一些歐洲議會議員強烈呼籲啟動ACI方案。

然而，還是有許多歐盟成員對啟動ACI仍有疑慮，一旦啟動ACI，歐洲需要花上數周的時間評估美國關稅帶來的威脅、適合的制裁措施，最後還要投票進行表決，這段期間川普可能又再祭出新的政策擾亂決策過程。

此外，歐盟可以利用ACI來限制美國科技公司、撤銷銀行執照或美國的智慧財產權，這可能引發美國報復性的連鎖反應。就目前而言，動用這項方案的可能性仍然較低。

歐洲各國抨擊川普關稅

在川普宣布加徵關稅後，歐洲各國領袖也紛紛表態。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）直言「歐洲不會被勒索」，重申各國會堅定的捍衛締造歐洲共同體的基本價值。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則抨擊川普的關稅政策「完全錯誤」，並強調維護盟友對國家利益而言至關重要。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在社群上表示，盟友間的議題應透過對話處理，而非脅迫，並聲明關稅將會損害跨大西洋關係，勢必引發惡性循環。

