拒絕複製《想見你》套路！《如果我不曾見過太陽》大膽挑戰悲劇題材，製作人麻怡婷：是它救贖了我

影集《如果我不曾見過太陽》，由《想見你》主創團隊再次攜手打造，氛圍、基調卻截然不同，他們選擇挑戰觀眾胃口，用一齣充滿晦暗的悲劇，開創台劇多元可能。

在台灣影集《如果我不曾見過太陽》第二部裡，李壬曜（曾敬驊飾演）為了替江曉彤（李沐飾演）復仇，讓自己的雙手沾染了鮮血，手刃所有傷害過江曉彤的惡人，卻也從此陷入萬劫不復的地獄。

最終，畫面定格在一隻蝴蝶與一隻飛蛾相互追逐，宛若中國經典愛情悲劇《梁山伯與祝英台》裡，二人雙雙變成蝴蝶，當靈魂脫離了肉身，兩個相愛卻無法在一起的靈魂，才能迎向永恆與不朽。

這是一齣徹頭徹尾的悲劇，也徹底賺足觀眾熱淚。

曾敬驊飾演的李壬曜（左）與李沐飾演的江曉彤（右），在劇中相愛卻不能相守。

《如果我不曾見過太陽》一部曲於2025年11月13日Netflix全球獨家上映，二部曲則於12月11日播出，上線48小時內，便衝上Netflix台灣排行榜冠軍，亦登上當周台灣排行榜第二位。

這份不俗成績，其實早有預兆。該劇播出前，便因主創團隊出自《想見你》而掀起討論，儘管《如果我不曾見過太陽》難以復刻《想見你》的全民熱潮，但它無疑是主創團隊的突破與蛻變之作。

「這個故事救贖了我，是它支撐著我繼續拍戲。」尤其對於製作過《想見你》、《必娶女人》、《我可能不會愛你》等一眾大熱劇的製作人麻怡婷而言，若沒有這部劇，她可能已經卸下製作人身份，跑去開咖啡廳了。

原來，早在五年前，她第一次看到《如果我不曾見過太陽》的劇本大綱時，就愛不釋手，「我當時就有一種很想立刻拍它的感覺！」或許是心疼男主角的悲慘遭遇，也或許是被遺憾深深觸動，當時的她已經下定決心，要親手把這部戲拍出來。

而一手創造此悲劇故事的推手，是編劇林欣慧及簡奇峯，「很多人說《想見你》是悲劇，但根本一點都不悲啊，我們之前寫的類型比較多是輕喜劇，所以這次我想挑戰自己，寫一齣真正的悲劇！」林欣慧直言創作初衷。

為此，林欣慧不得不將自己浸淫在各種罪惡的真實案件中，「太多東西我暫時沒有辦法消化掉，所以我花了約一年的時間才完成劇本大綱。」當她將雛形拿給麻怡婷看時，麻怡婷當晚就哭掉了整整一包衛生紙，林欣慧就知道，這個故事可行了。

製作人麻怡婷與編劇林欣慧，過去曾一同打造紅遍亞洲的《想見你》，如今再度攜手創作虐戀懸疑劇《如果我不曾見過太陽》。

只不過，後來各自工作繁忙，麻怡婷又陷入職業倦怠，這部劇本也被暫時擱置。

「我有點不知道自己到底在為什麼而努力？」拍完《想見你》之後，在眾人眼中，麻怡婷可謂雞犬升天，但現實中的她卻陷入徬徨，不知道下一步該往哪走。

在某天去公司上班的路上，她甚至無以名狀地哭了出來，「那時我就知道自己不能再待下去了。」於是麻怡婷讓自己休了長假，加上後來懷孕，她便決定離開公司，好好沉澱。

那段時間，她認真想過要不要轉換跑道，比如開一間咖啡廳，再擺上一些藝術品，這也是她夢寐以求的生活。但是，心底有個聲音告訴她，「你還不能走，你還有事情沒完成。」

這件事，就是拍《如果我不曾見過太陽》。

實際上，初期也有韓國製作方前來接洽，希望買下劇本，此舉更刺激著麻怡婷不能退讓，「因為我太喜歡這個故事，所以捨不得交給其他人，我怕故事如果沒有被全然理解，可能會被改成另外一個樣子。」她語氣堅定地說。

抱著回護這個故事的初衷，她選擇在2022年重啟拍戲腳步，並在2023年獨立成立公司「一諾影視」，而《如果我不曾見過太陽》就成了她創業後的開山之作。

由於劇本以男主角為核心出發，選誰來演變得格外重要。早在劇本創作階段，麻怡婷就視曾敬驊為不二人選，「我要在台灣找一個願意剃平頭，而且剃完又要帥的人，第一個就想到他。」甚至可以說，沒有曾敬驊，這部劇就不成立。幸好曾敬驊看完劇本也很喜歡，立刻答應出演。

與此同時，因《想見你》效應，更吸引到Netflix主動上門談合作，然而，劇本裡有一處，卻令麻怡婷和平台糾結許久。劇中，李壬曜連惡人的孩子都不放過，狠心痛下殺手，按理說，為了讓觀眾同情男主角，理應拿掉這段劇情，但編劇卻堅持往寫實靠攏。

「我記得有個律師提到過，當你殺了人之後，你就跨越那個正常的界線了，那時的李壬曜內心是崩潰的，他早就不正常了。」林欣慧強調，她不希望這部劇變成一般看到的復仇爽劇，李壬曜勢必也得為殺人付出代價。

在麻怡婷周旋下，Netflix同意維持原劇本，但考量到題材過於沈重，團隊創作之初便選擇用上、下部形式，讓觀眾有時間喘口氣。

其實，這也是麻怡婷第一次與Netflix合作，「每一年Netflix的台劇，像我們這種全球獨家播映的一直有慢慢增加，類型也變多元了。」麻怡婷觀察到，現在觀眾口味多元化，平台的接受度也隨之變廣。

她舉例說，這一年來Netflix上的台劇，不僅有《童話故事下集》這樣的輕鬆喜劇，也有療癒家庭劇《忘了我記得》、懸疑犯罪類型的《回魂計》，當然還有像《如果我不曾見過太陽》這類的虐戀悲劇。

「所以與其去迎合Netflix喜好的題材，不如回歸故事本身夠不夠好。」她點破拍好戲的癥結，不在於類型，而在於內容。

該劇在Netflix上線後，首周獲得台灣排行榜第二名的好成績。

透過《想見你》這塊敲門磚，麻怡婷和團隊成功敲開Netflix大門，卻難免落入與前作比較的壓力，即使如此，他們依舊堅持「不複製自己」、「嘗試多元類型」的信念，勇於挑戰一個較難下嚥的悲劇題材。

這股堅持，不僅源於一名做戲人的驕傲與骨氣，也是他們為台灣影視產業問路的一記投石。





