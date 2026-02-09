拒絕解職李貞秀 韓國瑜要行政單位「自行處理」：保障立委問政是我的天職

民眾黨執行兩年條款後，新科立委之一的李貞秀雖於3日宣誓就職，其「陸配」身分仍掀起國籍爭議，即便李貞秀公開喊話「無中國國籍」仍難平復質疑，針對內政部喊話、要求立法院長韓國瑜解職李貞秀一事，韓國瑜也於今（9）日首度做出回應。

消息指出，若李貞秀因為放棄中國國籍，導致就職經內政部認定無效，恐面臨「無法索取資料」、「官員可拒絕配合答詢」的處境，內政部長劉世芳更要求韓國瑜處理相關問題，否則不排除送憲法法庭。

對此韓國瑜向《TVBS》表示，李貞秀的立委資格無論符合還是違反《國籍法》，都是行政單位要自行處理的，自己（韓國瑜）的天職則是保障每個立委在沒有後顧之憂之下全心問政，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」。

