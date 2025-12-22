拒絕評議大法官遭綠營圍剿？ 劉靜怡：又用老手法抹黑不同意見者

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，由於僅5位大法官作成判決，引發各界質疑，另有3名大法官拒絕參與評議，傳也因此遭民進黨人士攻擊。台大國發所教授劉靜怡表示，果然又用先前老舊手法，開始抹黑攻擊不同意見者；她另外也提到，如果是她擔任大法官，不會現在這種局面出現。

據「上報」報導，3名大法官拒絕參與評議，甚至還提出不同意見書批憲法法庭組成不合法，讓民進黨內部對3人怒火衝到最高點，其中更直指大法官蔡宗珍，早在被前總統蔡英文提名前，就有人提出警告不適任。

曾被提名大法官而最後遭民進黨立法院黨團封殺的劉靜怡，昨日也在臉書分享該新聞連結並表示「哈，果然又套用先前的老舊手法」，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？

劉靜怡也說，她與蔡宗珍認識幾十年來彼此間也常有不同見解，而想起蔡宗珍去年主筆國會改革案判決時，「各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？」，高度關切這兩案的訴訟代理人學生律師們都沒話要說了嗎？

劉靜怡昨日對於憲判一號的話題於臉書分享多則動態，包含「5/15=1/3=more distrust accumulated」，暗指憲法法庭將「累積更多的不信任」；分享一篇有關「三位大法官請辭職」的貼文截圖，並指該貼文所期待的，應該是希望達到憲法法庭的民主正當性比最高法院合議庭更低；她還提到，所以大家到底是知不知道憲法法庭停擺前就已經積案超多的這個事實？

另外，針對民進黨前立委林濁水點名「如果劉靜怡成為大法官」，她也回應，她不會站在任何一邊，但會用自己的論理和溝通方法，努力設法不讓現在這種進一步一觸即發的局面出現。

