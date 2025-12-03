拒絕赴中遭國台辦嗆「沒出息」 王世堅冷回：這一個月被叫習慣了

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中常會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨立委王世堅過往質詢金句被網友改編成歌曲《沒出息》並在中國爆紅，網路上卻流傳AI影片編造他赴中假象，讓王世堅為之氣結，並表示要用台灣護照而非台胞證才願意去中國，國台辦則反嗆他「沒出息」。對此，王世堅今（3）日受訪表示，國台辦的說法是莫名其妙、睜眼說瞎話。

王世堅今日出席民進黨中常會前受訪，談及國台辦批評他「沒出息」，王世堅直言，國台辦是睜眼說下話，《沒出息》這首歌曲，是兩岸民眾之間巧妙地找到彼此共同的人生感觸，本來是好事一樁，為兩岸人民在苦悶的生活、工作中找到一點小樂趣，這跟官方沒有任何關係嘛，台灣政府都沒有提半半個字啊，為什麼對岸要特別敏感？這很莫名其妙。

王世堅強調，是對岸先捏造畫面，宣稱他悄悄地去中國訪問，但這根本是造假，了解他的人都很清楚他的政治理念與主張，他之所以說自己會是最後一個踏上中國大陸領土的人，就是認為朋友、國家之間都要平等往來。中華人民共和國的人民可以持護照來台灣，同樣地，台灣是不是持護照就可以去中國大陸才對，但中國偏偏特別要求台灣要用台胞證，「這一點是我完全沒辦法接受的」。

王世堅認為，應該要有最基本的對等、互相平等才對，幾十年來已經有那麼多國人同胞去到中國工作、投資，他們礙於事實不得不持台胞證去，這他沒有話講，是各自的選擇，但他是認為不對等就不去，要平等對待台灣的國家才可以交朋友。

王世堅說，他不只沒去中國，也30年沒去美國，因為覺得不平等，即使拿到簽證，在海關還是問東問西，好像擔心台灣人要去那邊「跳機」、當美國人一樣。像日本就對台灣很好，以禮相待，也平等地對待全世界200多個國家，所以成為大家最喜歡去的觀光首選。

針對國台辦罵他「沒出息」，王世堅也反批莫名其妙、睜眼說瞎話，但也自嘲，他這一個月被說「沒出息」也習慣了，有些民眾遠遠地看到他就叫王世堅、沒出息，「隨便，愛怎麼說就怎麼說。」



