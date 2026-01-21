拒絕超過10場演出！龍千玉為曹西平「生前期待」減量演出

【緯來新聞網】龍千玉攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手，齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱。她曾透露4月的演唱會《男人情女人心》，是已逝前小叔曹西平給予鼓勵才開唱，近期忙於練唱與新專輯《戲夢》特地減量演出，跨年活動沒有接，也婉拒海內外10多場演出，就是希望好好的保養聲音與體力。

吳俊宏（右起）、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而為愛發聲。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

主持人孟慶而連著6年零缺席愛心義唱，表示小時候家境辛苦，所以能體會到需要被關懷的困境，愛與希望協會急需各界的愛心支援，懇請大家收出援手幫助受虐的孩子們。



王瞳溫馨則與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲、還〈你的甜蜜〉，與台下熱情互動。她分享這些孩子們，雖然看來很辛苦，卻也都是甜蜜的負擔，每年一定抽空出席愛心活動，且艾成生前最關心的受虐兒，「我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心，也是我與艾成的一個永恆的連結」。



吳俊宏站上家鄉高雄舞台氣勢演唱〈英雄好漢〉，台上感性說著一向愛小孩的自己，不敢相信有人會如此狠心虐童，呼籲粉絲奉獻愛心，溫暖每一顆受傷的心。



龍千玉呼籲用愛的力量撫平傷害，每個生命都必須被尊重，「身為母親的我，真的很不捨，不解為何會有這些大人們如此殘害小孩，怎麼下得了手，每個孩子都是懷胎十月的心頭肉，疼都來不及了」。



而投入公益活動多年來，一直不餘遺力的為許多公益團體發聲，龍千玉說身為公眾人物，負有社會責任，取之社會，用於社會，「感恩大家給我的鼓勵支持，讓我有一點點的能力，能為社會做些事，施比受更重要，希望讓愛持續溫暖的傳遞」。

