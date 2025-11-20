拒絕跨境鎮壓！國台辦嗆收萬封檢舉 邱垂正：台灣不要中了中國的伎倆

記者楊士誼／台北報導

中國針對立委沈伯洋、網紅八炯等人發布懸賞，更叫囂稱其「舉報郵箱」已有上萬封檢舉通報。陸委會主委邱垂正今（20）日受訪表示，中國跨境鎮壓、缺席審判、鼓勵互相檢舉等讓台商難以營商，他也嚴厲譴責中國的跨國鎮壓，國人更該團結，不要中了中國分化台灣的伎倆。

邱垂正表示，再次譴責中國對台灣的跨境鎮壓，從去年逾越文明法治底線的「懲獨22條」到跨境鎮壓、長臂管轄、缺席審判、連累家人，甚至鼓勵彼此互相檢舉等，在中國的台商也因此種不信任的社會風氣而難以營商，而回到台灣多有人在，如今又收集檢舉並不斷公布。他強調，中國不是法治國家，不透明也沒有公開救濟程序，無法踐行司法人權。

廣告 廣告

邱垂正說，都是典型的跨國鎮壓，對此做法表示嚴厲譴責。他也指出，自港版國安法實施以來，已經有超過100萬件檢舉，使德大家都擔心被檢舉，這並非適合營商的環境。他也呼籲國人不要中了中國分化台灣的伎倆，企圖營造台灣人檢舉台灣人的氛圍，以製造分化。邱垂正也強調，台灣人應該要團結拒絕中國透過跨境鎮壓，中國的相關行為陸委會均予以嚴厲譴責。

更多三立新聞網報導

徐欣瑩喊「赴中澄清誤會」！沈伯洋批昧於現實：要我承認台灣是中國的？

藍要沈伯洋「赴中國澄清誤會」 梁文傑妙回一句酸爆館長慘中槍

國人赴陸遭限制自由！翁曉玲再出金句「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」

沈伯洋遭中共全球通緝！徐欣瑩質詢竟要陸委會：可以帶他去中國澄清誤會

