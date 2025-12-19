拒絕追求竟「爆氣揮拳」！健身教練長髮飄飄難控制 10警辣椒水壓制

白色上衣健身教練，不滿追求女學員不成，信義街頭揮拳嗆聲。（圖／民眾提供）

台北信義區松壽路在凌晨時分爆發暴力衝突事件，一名體格壯碩的健身教練因追求女學員遭拒絕，醋意大發下竟動手毆打女方及其男性友人。這名長髮男子力大難制，兩名朋友無法成功阻止其暴行，最終警方出動10名警力並使用辣椒水才將其制伏。這起事件反映出情緒失控導致的暴力行為，即使擁有強健體魄，也無法合理處理感情受挫的情況。

事發當時，這名留著長髮、身材魁武的男子情緒激動，不斷試圖衝向前方，他的體型過於壯碩，以致兩名好友完全無法有效阻止他。現場可見他們不斷隔空對嗆，男子的肩膀寬厚，朋友們用盡全身力氣仍難以控制局面。當警察抵達現場時，這名長髮男子依然沒有平息怒火的跡象，繼續出言挑釁。

朋友們只能不斷向警方道歉，試圖安撫局面。事件起因是在台北信義區發生的感情糾紛。據了解，動手的羅姓男子是一名健身教練，他對蘇姓女學員產生好感，當看見她與其他男性走得太近時，嫉妒心作祟，一氣之下先動手打了女方。被制止後，他又將怒氣轉向女學員的男性友人，在信義區馬路上對其揮拳攻擊。

情況嚴重到警方必須出動至少10名警力，並準備辣椒水才能將羅姓男子成功壓制在地。這名健身教練雖然練就一身肌肉，但在感情方面卻走錯了方向，因一時的嫉妒情緒而動手打人，最終導致自己陷入法律困境。這起事件提醒大家，無論體格多麼健壯，處理感情問題時都應保持理性，避免以暴力方式解決衝突。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

