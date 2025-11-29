拒絕道奇的男人？ 徐若熙加盟軟銀機率大 月薪暴漲10倍創台將新高
25歲味全龍王牌投手徐若熙旅外案有望底定，日媒報導，徐若熙確定與日職福岡軟銀鷹簽下3年合約，總值推估達15億日圓（約新台幣3.15億元），平均月薪較在龍隊的40萬元暴漲逾10倍。《日刊體育》、《Sponichi Annex》證實，軟銀在與洛杉磯道奇隊、日本火腿隊等日美多支球團的激烈競爭中勝出，轉隊費約200萬美元（約新台幣6,300萬元），顯示軟銀為網羅徐若熙不惜血本。
《日刊體育》報導，軟銀從9月下旬開始積極運作，11月初更邀請徐若熙赴日參訪筑後訓練基地和球場設施。最關鍵的是，軟銀會長王貞治親自與徐若熙共進晚餐，展現球團最高規格誠意，編成育成本部長永井智浩曾評價徐若熙是「還會持續成長的選手」，顯示球團對其未來發展深具信心。
合約規模創台將紀錄 遠超古林睿煬待遇
徐若熙的合約條件創下台灣球員旅日新高。相較去年火腿簽下統一獅古林睿煬的3年170萬美元（約新台幣5,336萬）、轉隊費100萬美元（約新台幣3,140萬），徐若熙無論年薪或轉隊費都大幅超越。對於相關傳言，徐若熙所屬經紀公司展逸表示「目前仍未有答案，如有確定消息會再宣布」。
軟銀急需先發補強 徐若熙成救火隊
軟銀積極補強有其急迫性。連續兩年最多勝的有原航平合約到期去留未定，老將東浜巨也行使國內自由球員（FA）權利，先發輪值面臨重大變動。在追求聯盟三連霸和連續兩年日本一的目標下，徐若熙的加盟將成為重要戰力補強。這位最速158公里、擁有優異控球力的右投，今年19場先發繳出5勝7敗、防禦率2.05的穩定成績。
美媒看好徐若熙轉戰大聯盟
徐若熙實力也獲美國媒體認可，《The Athletic》專欄作家勞爾（Keith Law）曾將他列入大聯盟自由球員排行榜第34名，評價其「球速在95-98英里間，垂直下墜幅度達21英寸，擁有高於平均的變速球、切球和威脅性曲球，足以勝任先發投手角色」。
勞爾更直言：「我絕對會簽下他（徐若熙），並讓他擔任先發投手」，顯示其在國際市場的競爭力。《MLBTR》認為，徐若熙年紀尚輕，如果能在軟銀繳出亮眼的數據，或許將來轉戰大聯盟是個不錯的選擇。
